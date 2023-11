Tirohia nga rarangi purei mahi tahi me etahi atu i roto i te Apple Music me te iOS 17.2

Kua hurahia e Apple Music nga ahuatanga hou e rua me te tukunga o iOS 17.2 (kei roto i te beta i naianei): ko nga raarangi mahi tahi me te raarangi "Mau" aunoa. Ahakoa e mohiotia ana a Spotify mo ona ahuatanga hapori, kei te hopu a Apple Music ma te whakauru i nga raarangi mahi tahi.

Hei uru atu ki te raarangi "Maka" aunoa, whakatere noa ki te Whare Pukapuka> Nga Rarangi Purei kei Apple Waiata, ka swipe ki raro kia kitea ra ano te raarangi Makau i hangaia-aunoa.

Engari kia rukuhia te kaupapa matua o te iOS 17.2 – rārangipāpāho mahi tahi – me te tirotiro me pehea te mahi.

Hei timata ki te whakamahi i nga rehitata mahi tahi a Apple Music, me mohio kei a koe te iOS 17.2 beta kua whakauruhia ki to iPhone, iPad ranei. Kia rere ana te putanga beta, whakatuwheratia a Apple Music ka whai i enei mahi:

1. Patohia te ripa 'Library' kei raro, ka kowhiri i te 'Rārangipāpāho'.

2. Kōwhiria he rārangipāpāho i hanga e koe, he mea hou ranei (kia mohio koe kei te mahi noa tenei waahanga me o ake raarangi, kaua ki nga raarangi waiata a Apple Music).

3. Patohia te ata me nga ira e toru, kei te kokonga matau o runga o te mata.

4. Tīpakohia te kōwhiringa 'Kotahi', me waiho ko te kōwhiringa tuarua mai i runga.

5. Ka taea e koe te whakatau mena me whakaae nga hoa mahi, kaore ranei.

6. Tap 'Tīmata Mahi tahi' ki te tono tangata ki te uru mai koutou rārangipāpāho.

7. Hei whakahaere i nga tautuhinga mahi tahi, hoki mai ki te rārangipāpāho me te pato ano i te ata ira e toru. Ka kitea e koe te kōwhiringa 'Whakahaere Mahi Mahi'.

Ina whakahohea e koe te mahi tahi, ka taea e koe te tiri i te hononga rārangipāpāho ki te whakatika me te whakaraupapa anō i ngā waiata, me te huri i te ingoa me te whakaahua o te rārangipāpāho.

Ko tenei ahuatanga hou e whakatuwhera ana i nga huarahi whakahihiri mo te rapu waiata me te tiri ki o hoa. Whakamātauria, kia mohio matou ki o whakaaro i roto i nga korero!

FAQ

Ka taea e au te whakamahi i nga rekoata mahi tahi i runga i te Apple Music me te iOS 17.2 beta?

Ae, ka taea e koe te whakamahi i nga raarangi mahi tahi i runga i te Apple Music me te iOS 17.2 beta. Me whai noa i nga kaupae i runga ake nei hei timata.

Ka taea e au te mahi tahi me etahi atu i runga i nga riipene whakatangitangi a Apple Music?

I tenei wa, ka mahi tahi te mahi tahi me nga reirangi i hanga e koe. Kare e taea e koe te mahi tahi me etahi atu i runga i nga reirangi waiata a Apple Music.

Me whakaae nga hoa mahi?

Kei a koe te whiringa ki te whakaae ki nga hoa mahi, ki te tuku ranei kia timata tonu te mahi tahi. Ko tenei kowhiringa ma te kaihanga rārangipāpāho.

Ka taea e nga hoa mahi te whakatika i te ingoa me te whakaahua o te raarangi?

Ae, ina pohiritia tetahi ki te mahi tahi i runga i te rārangipāpāho, ka taea e ia te whakatika i te ingoa me te whakaahua o te rārangipāpāho, me te whakarite anō me te tāpiri waiata.