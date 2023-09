Ko te Takahanga Wonderlust a Apple: He aha te tumanako i te Huinga Apple 2023

By

Kei te whakarite a Apple mo tana huihuinga a-tau e tino tumanakohia ana, ka tu ki te whare tapere rongonui a Steve Jobs i California. Ahakoa kei te huna huna nga korero motuhake, kei te tatari marie nga kaiwhaiwhai hangarau ki te huraina o te rarangi iPhone 15, te Apple Watch hou, me nga whakahoutanga rorohiko iOS.

Ka tapaina ko "Wonderlust," ka timata te huihuinga i te Mahuru 12, 2023, i te 10:30 PM Wā Paerewa Inia me 10 AM Waa Moananui-a-Kiwa. Tata ki te 90 meneti te roa, ka whakaatuhia e te huihuinga he korero i mua i tuhia e te Tumuaki o Apple, a Tim Cook.

Mo te hunga e pirangi ana ki te matakitaki i tenei maataki, ka tukuna e Apple nga momo whiringa mo te whakarongo. Ka taea e nga kaiohauru Apple TV te maataki i te huihuinga i runga i o raatau taputapu. Hei taapiri, ka tukuna e Apple te huihuinga i runga i tana wharangi YouTube mana, me te whai waahi ki nga kaimakitaki kaore he Apple TV. Ka taea hoki e nga kaitirotiro paetukutuku te maataki i te huihuinga ma te toro ki te paetukutuku a Apple.

He maha nga korero i te wa e tata mai ana te huihuinga, e tohu ana i nga mea ohorere kei te rongoa a Apple. Ko tetahi korero rongonui e kii ana ka mama ake te iPhone 15 Pro ma te whakamahi i te Tohu 5 Titanium mo te pouwaenga hei utu mo te rino. Ko tetahi atu mea whakamiharo ko te huri a Apple mai i te taura utu Uira ki te tauranga USB-C nui ake, na te ture a te Kotahitanga o Europi e akiaki ana i nga taura utu paerewa.

I tua atu i nga taputapu hou, ka matapaehia e nga tohunga te huraina o te Apple Watch Ultra 2 me tetahi keehi USB-C-hototahi mo AirPods Pro. I tua atu, kei te tumanakohia nga whakahoutanga ka taea ki te iOS 17 e heke mai nei.

Ko te huihuinga Apple he wa tino nui mo te hunga kaingākau ki a Apple, e whakaatu ana i te whai waahi ki te kite i te mutunga o nga mahi auaha a Apple.

Nga wehewehe:

- Raina iPhone 15: Ko te raupapa hou o nga iPhone i tukuna e Apple i te 2023.

– Apple Watch Ultra 2: Ko te kairiiwhi mo te rarangi o nga maataki atamai a Apple.

– iOS 17: Ko te putanga hou o te punaha whakahaere a Apple.

2. Paetukutuku a Apple (https://www.apple.com)