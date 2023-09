Te whakauru i te iPhone 15 Pro me te Pro Max: Ko nga iPhones tino kaha a Apple

Kua hurahia e Apple ana waea atamai teitei hou, te iPhone 15 Pro me te Pro Max. Kikī ki ngā āhuatanga me te whakahīhī i te mahi tino kaha i runga i tetahi waea atamai, kua whakaritea enei tauira hou ki te whakamihi.

Ka tae mai te iPhone 15 Pro me te mata 6.1-inihi, ko te Pro Max he whakaaturanga 6.7-inihi nui ake. Ko nga tauira e rua e kaha ana i te maramara A17 Pro, e kii ana a Apple he tere ake te mahi i etahi atu atamai i runga i te maakete. Ma te GPU whakarei, ko enei taputapu e tika ana kia tukuna he wheako petipeti teitei.

Ko tetahi o nga huringa rongonui i tenei tau ko te whakaurunga o te tauranga USB-C ki raro o te waea, hei whakakapi i te tauranga Uira tuku iho. Kei te whakamanamana a Apple ko te iPhone 15 Pro he 10Gbps nga tere whakawhiti, he maamaa ake te whakawhiti i nga konae nui penei i nga whakaahua me nga ataata.

Ko nga iPhones hou e whakaatu ana i te taiapa kaha ake i hangaia ki te titanium, kia kaha ake ai i era atu o mua. E wha nga tae rereke: pango, ma, puru, me te "taiao." Kua whakaurua ano e Apple te Paatene Mahi, e whakakapi ana i te pana o te ringi i te taha maui o te waea. Ka taea te whakarite i tenei paatene ki te mahi i nga momo mahi, penei i te whakatuwhera i te kamera, i te whakahuri ranei i te rama rama.

Mo nga whakaahua, ko te iPhone 15 Pro me te Pro Max te tuku i nga kamera pai a Apple. Kua rite ki nga arotahi motuhake e whitu, tae atu ki te kamera 48-megapixel kua whakahou ake, ka hopuhia e enei taputapu nga whakaahua whakamiharo me te pai ake o te mahi marama iti me te whakaheke i te mura o te arotahi. Ka whakamahia ano hoki e nga kamera nga punaha AI a Apple ki te hopu whakaahua HEIF taumira-katoa me te tuku i nga roa arotahi mo nga whiringa pupuhi maha. I tua atu, ka tautokohia e nga waea te pupuhi ataata 4K60 ProRes me te tuku i te rokiroki o waho ma te tauranga USB-C.

Ahakoa ko nga tauira iPhone turanga ka whiwhi whakamohoatanga mai i nga tauira Pro o te tau o mua, ko te iPhone 15 Pro me te Pro Max hei waahi whakamatautau mo nga whakaaro auaha a Apple. Na te kaha o te mahi, te kaha o te kamera, me te kaha USB-C, ka pana enei taputapu i nga rohe o nga mahi ka taea e te iPhone.

Rauemi:

– Kaituhi: David Pierce

– Puna: The Verge