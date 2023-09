Ko Apple Renews Partnership me Qualcomm mo nga Pouwhanga 5G

Kua whakahouhia e Apple tana mahi tahi me Qualcomm, me te whakarite ka whakamahia tonu e te kaihokohoko hikohiko te whakamahi i te Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systems i roto i ona waea atamai tae noa ki te 2026. Ka tae mai tenei panui ahakoa nga mahi o mua a Apple ki te whakawhanake i ana ake pouwhanga me te whakaiti i tana whakawhirinaki ki a Qualcomm.

Ahakoa i riro i a Apple te pakihi pouwhanga uaua a Intel i te tau 2019, e whakarato ana ki te kamupene nga rauemi e tika ana hei hanga i ona ake pouwhanga, te ahua nei kaore ano kia tutuki te whanaketanga pouwhanga motuhake a Apple. Ko te whakaaetanga me Qualcomm e tohu ana kei te whakawhirinaki tonu a Apple ki nga kaiwhakarato o waho ki te whakatutuki i ona hiahia pouwhanga.

Ko te whakawhanake i ona ake pouwhanga ka taea e Apple te karo i nga utu me nga utu e pa ana ki nga waahanga o Qualcomm, ka piki ake pea te hua o te kamupene. Heoi, ma te whakahou i tana mahi tahi me Qualcomm, kei te whakarite a Apple kei a ia he mahere taapiri mena ka kore e tere haere tana whanaketanga pouwhanga motuhake.

Ahakoa ehara i te mea motuhake te whakaaetanga hou, ko te tikanga ka taea tonu e Apple te whakamahi i ona ake pouwhanga, i era atu kaiwhakarato ranei, e tohu ana i te whakawhirinaki tonu o te kamupene ki a Qualcomm mo tana hangarau pouwhanga. He kaihoko nui a Apple mo Qualcomm, ko Apple me Samsung te kaute mo te 10% neke atu ranei o nga hua whakatōpū a Qualcomm i te tau 2022.

He mea nui te wa o te panui, no te mea ka tae mai i mua o te huihuinga iPhone a Apple i te tau, kei reira te kamupene e kii ana ki te whakaatu i tana iPhone 15 hou. Ko te whakaaro ka whakamahia e ratou te pouwhanga 5G a Qualcomm me te pito o mua o te RF.

Puna: Qualcomm

Nga wehewehe:

– Snapdragon 5G Pouwhanga-RF Pūnaha: Ko te awhe a Qualcomm o te pouwhanga 5G me nga punaha auau reo irirangi e whakamahia ana i roto i nga waea atamai me etahi atu hikohiko.

– Pouwhanga: He taputapu ka taea e nga taputapu te hono atu ki te ipurangi, ki etahi atu whatunga ma te tuku me te tango raraunga.

– RF Mua Whakamutunga: Ko te ara iahiko i roto i tetahi taputapu e whakahaere ana i te tuku me te tango i nga tohu auau reo irirangi.

– Royalties: Utu utu e te kamupene ki te whakamahi i te taonga hinengaro o tetahi atu kamupene hangarau ranei.