New San Jose Edition of Monopoly Released, Celebrating Local Landmarks and History

Ko te putanga o Monopoly o San Jose e tino tumanakohia ana i tukuna mana i te Noema 20, 2023, me tetahi huihuinga motuhake i tu ki te Winchester Mystery House rongonui. Ko tenei putanga ahurei o te keemu poari matarohia e whakanui ana i nga hitori nui me nga tohu whenua o San Jose, e mau ana i te mauri o te taone mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Kei roto i te poari keemu nga momo tohu whenua rongonui me nga umanga, tae atu ki te Winchester Mystery House me Original Joe's, e noho ana i nga waahi e hiahiatia ana ko te Poari me te Papa Park. Ko etahi atu waahi rongonui kei runga i te poari ko Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, me te Hangarau Whakawhitiwhiti.

Ko te Koromatua o San Jose a Matt Mahan i whakapuaki i tana harikoa mo te tukunga, e kii ana ko te keemu he waahi whakamiharo ki te whakanui i te hitori me te ahurea o te taone nui. I whakanuia e ia te hiranga o te tiaki i nga tohu whenua o te rohe me te whakarite kia maumaharatia i roto i te huarahi ahurei.

Ko te putanga San Jose o Monopoly kei te waatea inaianei mo te hoko mai i nga momo toa, tae atu ki a Amazon me CVS, mo te $39.95. I hangaia te keemu e Top Trumps me te raihana a Hasbro, e kii ana i te kounga teitei me te wheako takaro ngahau.

FAQ:

Q: Kei hea e taea ai e au te hoko i te putanga San Jose o Monopoly?

A: Kei te waatea te keemu mo te hoko mai i nga kaihokohoko penei i a Amazon me CVS.

Q: E hia te utu o te keemu?

A: Ko te putanga San Jose o Monopoly te utu i $39.95.

P: Ko wai nga tohu whenua kei runga i te papa takaro?

A: Ko te Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, me te Tech Interactive kei roto i nga tohu whenua kei roto i te keemu.

Q: He aha te kamupene i hanga te keemu?

A: Ko te putanga San Jose o Monopoly i hangaia e Top Trumps me te raihana e Hasbro.

Rauemi:

– [Amazon](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)