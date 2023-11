Te tirotiro i te Ti'aturi ki te SpaceX a Elon Musk

By

Ko nga tautohetohe tata nei e pa ana ki te tautoko a Elon Musk mo nga ariā whakahiato antisemitic kua puta te whakahee whanui me te tono kia mahi. Heoi, ko te mea pono ko te kawanatanga o Amerika kei te noho uaua, e whakawhirinaki nui ana ki a Musk's SpaceX mo nga kaupapa haumarutanga o te motu me nga kaupapa mokowhiti.

Ko tetahi tuhinga hou i roto i te New York Times e whakanui ana i te nui o te whakawhirinaki o te kawanatanga ki te hangarau a Musk me te kore o nga huarahi rereke. Ahakoa ko nga whakaaro i whakapuakihia e Musk he whakahē ki nga uara matua o te Whare Ma, e whakaae ana nga rangatira ko nga painga o nga mahi hou a SpaceX ka nui ake i o raatau awangawanga mo ana korero.

Hei tauira, he iti noa nga whiringa a NASA ina tae mai ki nga whakarewanga toka toka pono. Kua noho a SpaceX hei kaiwhakarato mo te whakarewa i nga misioni ki te mokowhiti, a, kaore e taea e te kawanatanga te wehe i nga hononga ki tenei rauemi whakahirahira. Ko te Pentagon hoki, kua uru ki nga whakaaetanga me SpaceX, e utu ana i nga miriona mo nga punaha korero whakahirahira penei i a Starshield, e ahu mai ana i te whatunga amiorangi Starlink. Ko nga hoia o Ukraine, hei tauira, ka whakawhirinaki katoa ki a Starlink mo nga korero ipurangi me te papa pakanga.

Ahakoa te whirinaki a te kawanatanga ki a SpaceX, he mea nui kia mahara kaore ratou e whakaae, e whakaae ranei ki nga korero a Musk. Ka whakahoki ano te Tari Tiaki Tiaki i tana whakahenga mo nga ahuatanga katoa o te whakahē. Te ahua nei, mo tenei wa, kei te pirangi te kawanatanga ki te whakatere i tenei hononga uaua me te whakatika i nga awangawanga mo nga whaikorero motuhake mai i to raatau whakawhirinaki ki nga kaha hangarau a SpaceX.

I te wa e raru ana te United States ki nga tautohetohe e haere tonu ana, e marama ana ko te whakawhirinaki ki te SpaceX a Elon Musk he mooni me te rautaki. Ahakoa e tika ana te whakahee mo te whanonga a Musk, he mea nui kia whai whakaaro ki nga paanga whanui me nga wero mo te rapu punaa rereke mo nga ratonga whakahirahira a SpaceX.

FAQ

1. Kei te whakawhirinaki te kawanatanga o Amerika ki te SpaceX a Elon Musk?

Ae, ka whakawhirinaki nui te kawanatanga o Amerika ki a SpaceX mo nga kaupapa haumarutanga o te motu me nga kaupapa mokowhiti na te hangarau hou o te kamupene me te kore o nga huarahi rereke.

2. He aha te take kaore e taea e te kawanatanga te wehe i nga hononga ki a SpaceX?

Ka whakarato a SpaceX i nga ratonga whakahirahira penei i te whakarewanga toka toka pono me nga punaha korero whakahirahira e tino nui ana mo te haumarutanga o te motu. I tenei wa karekau te kimi i nga kaiwhakarato rereke e rite ana te kaha.

3. Kei te tautoko te kawanatanga i nga korero whakapae a Musk?

Kao, ka tino whakahee te kawanatanga i nga ahuatanga katoa o te whakahē. I a raatau e whakawhirinaki ana ki a SpaceX, ka matara atu ratou i a raatau ka whakahee i nga korero kino a Musk.