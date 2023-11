He Taatari Matawhānui mo te Cyberstalking: Nga Take e Whakaawe ana i te Whakamate me te Whakamate

Na te kaha haere o nga hangarau matihiko me te ipurangi kua puta he ahua hou o te pokanoa whaiaro e kiia nei ko te cyberstalking. Ko te Cyberstalking te korero ko te whakawhitiwhiti korero hiko me te kore e hiahiatia e puta ai te wehi me te pouri ki nga patunga. Ahakoa kaore pea e uru ki te tutu a-tinana penei i te whaiwhai tuimotu, ka pa mai pea nga hua kare-a-roto me te hinengaro. Neke atu i te 1.3 miriona nga taangata e pa ana ki te mahi ipurangi i ia tau, he mea nui kia mohio ki nga take e pa ana ki tenei momo patunga.

He rangahau tata nei i whakahaerea e tetahi kairangahau i te Whare Wananga o Sam Houston State (SHSU) i uru ki roto i te rangahau mo te mahi ipurangi ki te tautuhi i nga take e pa ana ki nga mahi kino me te patunga. I tirotirohia e te rangahau tata ki te 60 nga rangahau i whakahaeretia i waenga i te 2002 me te 2022, ko te nuinga i whakahaerehia i Amerika, engari i etahi atu whenua penei i Ahitereiria, Belgium, Spain, Turkey, Canada, Chile, Egypt, England, me Potukara. I uru mai nga pakeke me nga taiohi.

I whakamahia e te rangahau he huarahi meta-analytic e toru nga taumata ki te tautuhi i te tika o te hunga matapae e pa ana ki nga ahuatanga sociodemographic, nga wheako o muri, nga mea morearea, me nga waahi whakamarumaru. Ko nga kitenga o te rangahau i whakaatu ko te rohe papamuri te tino paanga ki runga i nga mahi a te ipurangi me te patunga, whai muri ko te rohe morearea. Engari, ko nga waahi hapori me nga waahi tiaki kaore he painga nui.

I kitea ano e te rangahau ko nga tangata e uru ana ki nga whanonga kino-ipurangi ka noho morearea ki te kaaahi ipurangi, ki te utu ranei i nga patunga. Ko nga wheako kino, i runga ipurangi me te tuimotu, i tino hono ki te patu ipurangi. Ko nga ahuatanga o te tangata me te hinengaro, penei i te ahotea, te awangawanga, me te pouri, tae atu ki nga ahuatanga whanaungatanga morearea, penei i nga whanonga tinihanga me te puhaehae whaiāipo, i honoa ki nga mahi kino me te patunga o te ipurangi.

Ka taea e enei kitenga te whakarato i nga whakaaro nui mo te whakawhanaketanga o nga rautaki aukati hei whakatika i te ipurangi. Ma te mohio ki nga mea e whai waahi ana ki te mahi ipurangi, ka taea e nga umanga me nga kawanatanga te tohatoha rauemi iti me te aro ki nga mahi aukati ki nga waahi e tino hiahiatia ana. Me whai whakaaro nga rautaki aukati i te inaki i waenga i te tutu tuimotu me te tutu ipurangi, tae atu ki nga take papamuri e piki ake ai te morearea o te tukino me te patunga.

He aha te cyberstalking?

Ko te Cyberstalking e pa ana ki te whakawhitiwhiti korero hiko me te kore e hiahiatia e puta ai te wehi me te pouri ki nga patunga. Ko te whakamahi i nga hangarau, penei i te ipurangi, ki te whakatoi, ki te whakawehi, ki te whakawehi ranei i nga tangata takitahi.

He pehea te nuinga o te cyberstalking?

E ai ki te US Department of Justice, neke atu i te 1.3 miriona nga taangata e pa ana ki te ipurangi i ia tau. Ko te kaha o te whakamahi i nga hangarau matihiko me te ipurangi i whai waahi ki te pikinga o nga aitua ipurangi.

He aha nga mea e pa ana ki te cyberstalking?

I kitea e te rangahau he maha nga mea e pa ana ki te cyberstalking, tae atu ki nga wheako o muri, nga ahuatanga morearea, me etahi ahuatanga o te tangata me te hinengaro. Ko nga wheako kino, i runga ipurangi me te tuimotu, i tino hono ki te patu ipurangi.

Me pehea e taea ai e enei kitenga te aukati i te ipurangi?

Ko te mohio ki nga mea e whai waahi ana ki te ipurangi ka taea te whakamohio i te whanaketanga o nga rautaki aukati. Ma te aro ki nga take inaki i waenga i te tutu tuimotu me te tutu ipurangi, ka kaha ake nga mahi aukati ki te whakatika i te mahi ipurangi me te whakamarumaru i nga patunga ka taea.