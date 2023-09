Ko te Hisense ULED X TV: He Hurihuri i te Hangarau Whakamuri

Ko te Hisense ULED X TV kei te huri i te huarahi e wheakohia ana e tatou te hangarau whakamarama. Ko tetahi o nga take nui mo te rama whakamuri ka taea e ia te kuhu, te horoi i nga mangumangu me te hanga halos i nga mea kanapa. Kua ngana nga kaihanga pouaka whakaata ki te whakatika i tenei raru ma te whakamahi i nga rama LED ka taea te whakaweto i muri i nga waahi e kiia ana he pango. Ko tenei tikanga, e mohiotia ana ko nga rohe pouri, he maha nga hua, he maha nga wa e arai ana ki nga mahi toi me te tirohanga kore.

Engari, he rereke te huarahi o te Hisense ULED X TV. Na ona rama rama-iti 20,000 kua wehea ki te 5,000 nga waahi pouri, ka tukuna e tenei pouaka whakaata te maha o nga waahi nui atu i te nuinga atu o nga tauira kei runga i te maakete. Ko te hua ko te tino pai ake o te kounga pikitia me te tika. He pouri ake nga mangumangu, he taonga, he hihiri hoki nga tae.

Mo te whakataurite, ko nga pouaka whakaata LCD e kiia ana he pai ake i nga OLED mo nga ruma marama-marama. Heoi, ko te ULED X TV e tuku ana i nga taumata pango whakamiharo, iti te pua, me te hohonu o te tae o te tae, e kore ai e rereke mai i nga pouaka whakaata OLED i roto i nga waahanga maha. I tua atu, ka whiti te ULED X ina tae mai ki te kanapa teitei, nui atu i te nuinga o nga pouaka whakaata LCD.

I te wa o te arotake tino, i tino miharo te ULED X TV ki tona kounga pikitia, he pai ake i etahi o nga pouaka whakaata pai rawa atu i te maakete. Ko nga ihirangi-kounga teitei me te whakawaehere awhe-nui-nui i whakaatu i nga kaha o te ULED X, me te nuinga o nga ahuatanga e pai ake ana ki tetahi kaiwhakataetae matua.

Heoi ano, tera ano etahi ngoikoretanga hei whakaaro. He iti nga mana reo o te ULED X, a, kaore pea tana punaha whakahaere Vidaa e tuku i te taumata tautoko taupānga rite ki te Android TV. Mo te hunga e whakawhirinaki ana ki nga tono motuhake, he mea tika kia tirohia te waatea i mua i te hoko i te ULED X.

I te katoa, ko te Hisense ULED X TV e tuku ana i te ahunga whakamua nui i roto i te hangarau whakamarama. Ko te kounga o te pikitia, ko nga taumata pango whakamīharo, me nga tae kanapa ka waiho hei toa toa i te maakete pouaka whakaata. Ahakoa kei a ia etahi herenga, e tika ana kia mohiohia ko tetahi o nga pouaka whakaata pai e waatea ana inaianei.

