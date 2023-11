Tikina te Xiaomi Redmi Note 12 mo te Utu Karekau i roto i te Hokonga Paraire Pango a Amazon

Kei te rapu mo te waea atamai pai-putea e tuku ana i nga ahuatanga pai me te kore e pakaru te peeke? Kaua e titiro atu ki te Xiaomi Redmi Note 12, e waatea ana inaianei mo te £129 noa i te hokonga Paraire Pango a Amazon. Ki te utu nui £90, he tuku tenei kaore koe e hiahia ki te ngaro.

Ko te Xiaomi Redmi Note 12 kua rongonui kee, e mau ana i te nama 4 i runga i te rarangi waea pūkoro tino hoko a Amazon. Na tona utu utu me nga korero whakamiharo, ehara i te mea miharo he aha te hiahia nui o tenei waea atamai.

Kei te whakaatu i te mata 6.67-inihi nui, ko te Note 12 e whakarato ana i te wheako tirohanga rumaki, he tino pai mo te rere i o ihirangi tino pai ki te haere. Ko te whakaaturanga 120Hz AMOLED e whakarite ana i nga tirohanga maeneene me nga tae hihiri, ka ora nga mea katoa i runga i te mata.

Ko tetahi o nga ahuatanga motuhake o te Xiaomi Redmi Note 12 ko tona oranga o te pākahiko. Ma te pākahiko 5000mAh, ka nui ake i te maha o nga taputapu rangatira i runga i te kaha, me te whakarite ka taea e koe te whakamahi i to waea i te ra katoa me te kore e awangawanga mo te kore o te hiko.

Kua mihi nga kaihoko ki te Xiaomi Redmi Note 12 mo tona uara mo te moni, e kii ana he waea putea pai me te mata pai, te mana tukatuka, me te kaha ki te utu tere. Mena kei te rapu koe i tetahi waea atamai iti e kore e whakararu i te mahi, koinei te whiringa tino pai mo koe.

Kaua e ngaro i tenei mahi whakamiharo. Haere ki te hoko Paraire Pango a Amazon inaianei ka toro atu o ringaringa ki te Xiaomi Redmi Note 12 mo te £129 noa. Whakapai ake i to wheako pūkoro me te kore e pakaru te peeke.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He hototahi te Xiaomi Redmi Note 12 ki nga taputapu Apple me Android?

Ae, ko te Xiaomi Redmi Note 12 he hototahi ki nga taputapu Apple me nga taputapu Android. Ka tukuna he wheako ratarata-kaiwhakamahi ahakoa o to punaha whakahaere pai.

2. He aha te rahi o te mata o te Xiaomi Redmi Note 12?

Ko te Xiaomi Redmi Note 12 e whakaatu ana i te mata 6.67-inihi nui, e whakarato ana i te waahi nui mo o hiahia tirotiro, petipeti, me te rerema.

3. Kia pehea te roa o te pākahiko o te Xiaomi Redmi Note 12?

Ma tana pākahiko 5000mAh, ka tukuna e te Xiaomi Redmi Note 12 te ora o te pākahiko, he nui atu i te maha o nga taputapu rangatira i runga i te maakete. Ka taea e koe te pai ki te whakamahi i to waea puta noa i te ra me te kore e awangawanga mo te kore o te hiko.

4. He pai te whiriwhiri a Xiaomi Redmi Note 12 mo nga kaihoko putea?

Tino! Ko te Xiaomi Redmi Note 12 he utu pai mo te moni, me te whakakotahi i nga ahuatanga whakamiharo me te utu utu utu. Mena kei te rapu koe i tetahi waea atamai pai-putea me te kore e whakararu i nga mahi, he pai rawa tenei.

5. Kei hea taku hoko i te Xiaomi Redmi Note 12?

Ka taea e koe te hoko i te Xiaomi Redmi Note 12 i runga i te paetukutuku a Amazon i a raatau hokonga Paraire Pango. Kia kaha ki te tango i te utu utu £90 me te tiki i tenei atamai tino pai i te utu kore utu o £129.