Te Whakanuia Te Urunga: Te Tirohanga Reo a Amazon Fire Stick

Ko nga kaiwhakamahi Amazon Fire Stick inaianei he huarahi pai ki te whakarei ake i o raatau wheako tirohanga me te ahuatanga Tirohanga Reo. Ko tenei taputapu urunga tino pai, i hangaia ma te hunga he ngoikore te tirohanga, he tautoko nui ki te hunga e uaua ana ki te kite i te mata, ki te rapu awhina ranei i te wa e kowhiri ana i nga kaupapa hei matakitaki.

Ko te Tirohanga Reo, he korero a Amazon, he panui mata i hangaia mo nga taputapu Fire TV. I te wa e whakahohehia ana, ka rongohia te korero i runga i te mata i te wa e whakatere ana nga kaiwhakamahi i nga whiringa tahua me nga tautuhinga. I tua atu, ka taea te whakamahi i te wa o te mahi tatūnga taputapu tuatahi, e whakarato ana i te wheako whakauru me te hoa-kaiwhakamahi.

Hei uru atu ki tenei ahuatanga, me whakarite kei a koe he Rakau Fire TV e haere tahi ana me te Alexa Reo Mamao. Ka kore nga kaiwhakamahi e pa ki nga here ina tae mai ki te pai ki a raatau whakaaturanga, kiriata ranei. Ma te pupuri i nga paatene Tahua me te Hoki i te wa kotahi, kei te toru o runga o nga patene iti i te taha mamao, mo te rua ki te rima hēkona, ka taea te whakahohe i te ahuatanga Tirohanga Reo.

I tua atu i te tikanga mamao, ka whai waahi ano nga kaiwhakamahi ki te whakahohe, ki te whakakore ranei i te Tirohanga Reo ma te taupānga Tautuhinga. Me uru noa ki te waahanga Whakaaetanga ka kowhiria te VoiceView. Ina oti pai te whakahohe, ka mihia nga kaiwhakamahi ki te kupu akiaki reo whakaahuru, "VoiceView Riri," e tohu ana kua taea te ahuatanga me te reri ki te whakarato i te wheako rumaki. Engari, ka whakawetohia te waahanga, ka rongo nga kaiwhakamahi i te akiaki, "Te Putanga o te Reo Tirohanga."

Ma te awhi i nga taputapu whakauru penei i te Voice View, ka whakaatu a Amazon i tana pono ki te whakauru, me te whakarite kia pai nga tangata katoa ki nga painga o a raatau Fire TV Stick. Ahakoa te uru atu ki te whānuitanga o nga momo ihirangi, ki te whakatere i roto i nga tahua ma te ngawari, ka taapiri tenei waahanga i te waatea me te whakauru mo nga kaiwhakamahi katoa.

Nga Ui Auau (FAQ)

Me pehea taku whakahohe i te ahuatanga Tirohanga Reo i runga i taku Amazon Fire Stick?

Hei whakahohe i te ahuatanga Tirohanga Reo, purihia nga paatene Tahua me te Hoki i te wa kotahi i runga i to Alexa Reo Mamao mo te rua ki te rima hēkona. Ka taea ano e koe te whakahohe ma te taupānga Tautuhinga ma te kowhiri i te Urunga katahi ka VoiceView. He aha te mahi a te Tirohanga Reo?

Ko te Tirohanga Reo he kaipanui mata e panui ana i nga tuhinga o runga-mata i a koe e whakatere ana i nga whiringa tahua me nga tautuhinga i runga i to Amazon Fire Stick. Ka awhina i nga tangata he ngoikore te tirohanga ma te tuku awhina whakarongo mo te wheako tirohanga pai ake. Ko te Tirohanga Reo mo nga kaiwhakamahi hauatanga anake?

Ahakoa ko te Tirohanga Reo he mea hanga tuatahi mo te hunga hauaa kanohi, ka taea e te tangata te whai hua mai i ona ahuatanga kia pai ake ai te whakatere me te whiriwhiri ihirangi. Ka taea e au te whakakā me te whakaweto i te Tirohanga Reo? Ae, ka taea e koe te whakaweto, te whakaweto ranei i te ahuatanga Tirohanga Reo. Ina whakahohea, ka whakau te tohu "VoiceView Ready" i tana whakahohenga. Waihoki, ina monokia, ka rongo koe i te "VoiceView Puta."