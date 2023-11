Me pehea te uru atu ki te waahanga topa huna me te tirohanga reo i runga i te rakau ahi a Amazon

Mena kei a koe he Amazon Fire Stick, kei reira etahi ahuatanga huna kaore pea koe e mohio. I tua atu i te whai waahi ki te ao whakangahau, ka tukuna ano e te Fire TV nga whiringa urunga whaihua mo nga kaiwhakamahi. Ko tetahi o enei ahuatanga ko te Whakarahi Mata, e taea ai e koe te toro atu ki runga i to mata.

Hei whakahohe i te waahanga topa, whai i enei mahi ngawari:

1. Haere ki te Tautuhinga taupānga i runga i to Amazon Fire TV ka kowhiria te Urunga.

2. Pēhia me te pupuri i nga paatene Whakamuri me te Tere Whakamua i runga i to mamao i te wa kotahi mo te rima hēkona.

3. Kia whakahohea, ka taea e koe te topa ki roto ma te pehi i nga paatene Tahua me te Whakamua Tere. Hei topa atu, pehia te Tahua me te Whakahoki.

4. Ki te hiahia koe ki te huri i te ahunga o te topa, pehia te Tahua katahi ano nga paatene e rite ana mo Runga, Raro, Mauī, Matau ranei.

He mea nui kia mahara ka kore pea te waahanga topa e mahi me nga ihirangi ataata katoa. E ai ki a Amazon, "Ko te nuinga o nga ihirangi ataata kaore i te hototahi ki te waahanga topa."

Ko tetahi atu waahanga whakauru nui e tukuna ana e Amazon Fire Stick ko te Tirohanga Reo. Ma tenei ahuatanga ka taea e te reo mariko te panui i nga mea e puta ana i runga i te mata, kia maamaa ake ai te whakatere a nga kaiwhakamahi hauaa ki o raatau taputapu.

Hei whakahohe i te Tirohanga Reo, whai i enei mahi:

1. Kimihia te paatene Tahua me te paatene Whakamuri i runga i to mamao Amazon Fire Stick.

2. Pēhi me te pupuri i ngā pātene e rua i te wā kotahi mō te rima hēkona.

3. Ka rongo koe i te "VoiceView Riri" ina whakahohea te ahuatanga.

Ko enei ahuatanga huna i runga i te Amazon Fire Stick ka taea te whakarato i te wheako whakauru me te hoa-kaiwhakamahi mo nga kaiwhakamahi katoa, ahakoa o raatau hiahia urunga. Ahakoa e hiahia ana koe ki te topa ki runga i to mata, ki te whai reo mariko ranei hei arahi i a koe i roto i te atanga, ma enei whiringa ka tino pai te katoa ki a raatau Fire Stick.

Pātai Auau

P: Ka taea e au te whakamahi i te waahanga topa me etahi mea ataata?

A: Kao, kare pea te ahuatanga topa e hototahi ki nga ihirangi ataata katoa.

P: Me pehea taku topa ki roto, ki waho ma te whakamahi i te waahanga topa?

A: Hei topa atu, pehia te Tahua me te Whakamua Tere. Hei topa atu, pehia te Tahua me te Whakahoki.

P: Me pehea taku whakahohe i te Tirohanga Reo?

A: Pēhia me te pupuri i nga paatene Tahua me te Hoki i te wa kotahi mo te rima hēkona hei whakahohe i te Tirohanga Reo.

Q: Kei te waatea te Tirohanga Reo ki nga taputapu Amazon Fire Stick katoa?

A: Ae, Ko te Tirohanga Reo he waahanga kei runga i nga taputapu Amazon Fire Stick katoa.