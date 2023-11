Tirohia nga utu mo te Paraire Pango Moata: Ka tukuna e Amazon Canada nga utu nui mo nga taputapu Echo Show.

Ka tata mai te wa hararei, kua rite katoa a Amazon Canada kia pai ake to wheako hokohoko me tana hokonga Paraire Pango Moata. Ma te 44 paiheneti te utu whakahekenga, kua whakahekehia e te toa-e-tauhokohoko nga utu o ana taputapu kaainga atamai rongonui Echo Show. Ma tenei mahi iti-wa ka taea e nga kaihoko te peke i nga tauira Echo Show hou i te utu kore utu.

Ko nga taputapu Echo Show kua tino rongonui na runga i o raatau pukenga me nga ahuatanga matatau. Ko enei taputapu kaainga atamai ka tae mai me te whakaaturanga hihiri e taea ai e koe te whakahaere i o taputapu kaainga atamai, te matakitaki ataata, te takaro keemu, me te waea ataata ma te ngawari. Ko te Whakaaturanga Echo e whakakahangia ana e te kaiawhina reo a Amazon, a Alexa, ka taea e koe te awhina i a koe ki te whakahaere i o mahinga o ia ra, whakautu patai, me te purei i o puoro me o podcast.

Na te hokonga o te Paraire Pango Moata, ka whai a Amazon Canada ki te tuku whai waahi ki ana kaihoko ki te whakapai ake i o raatau kaainga me te hangarau hou. Ahakoa kei te mataki koe i te Echo Show 5, Echo Show 8, i te Echo Show 10 ranei (3rd Gen), koinei te waa tino pai ki te hopu i tetahi.

FAQ:

Q: Kei hea e kitea ai e au nga taputapu Echo Show whakahekeheke?

A: Ka kitea e koe nga taputapu Echo Show utu i runga i te paetukutuku a Amazon Canada.

Q: Kia pehea te roa o te hokonga o te Paraire Pango Moata?

A: He iti te roanga o te hoko Paraire Pango Moata, no reira kia tirohia nga utu i mua i te paunga.

Q: Ka taea e au te whakamahi i nga taputapu Echo Show i roto i taku oranga o ia ra?

A: Ae, ko nga taputapu Echo Show he maha nga momo mahi ka pai ake to oranga o ia ra me te ngahau. Ahakoa kei te whakahaere koe i to kaainga atamai, te whakawhiti ihirangi, te whakawhitiwhiti korero ranei ki te hunga e arohaina ana ma te waea ataata, kua kapi koe i nga taputapu Echo Show.

Q: He hototahi te kaiawhina reo Alexa ki nga taputapu Echo Show?

A: Ae, ko nga taputapu Echo Show e whakakahangia ana e te kaiawhina reo a Amazon, a Alexa, e taea ai e koe te whakahaere i o taputapu-a-ringa me te tiki korero inamata me te tangi o to reo.