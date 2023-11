Kei te tipu haere te tono mo nga Kaipupuri i Antarctica i te pikinga o nga awangawanga mo te taiao

I nga waahi tawhiti, tioo o Antarctica, kua puta te hiahia nui mo nga kaipatu hinu. Hei tautoko i te mahi me te tiaki i nga momo rererangi, nga poti, me nga miihini i roto i tenei taiao kore e murua, kei te tukuna e te kaupapa he utu utu nui mo te $151,217 ia tau ki te kukume me te pupuri i nga kaihoko hinu. Ko tenei whai waahi he huarahi mahi ahurei me te wero mo nga tangata e ngakau nui ana ki te rohe o Antarctica.

Ko te whakawhiti hinu ki Antarctica he mahi uaua e uru ana ki te whakawhiti wahie mai i te kaipuke ki uta ma te whakamahi taputapu motuhake. Ka taea te mahi i runga i te wai, i te hukapapa ranei, i runga i nga ahuatanga o te huarere me te huringa o te whenua hukapapa. Ko nga whakamarumaru taiao te mea nui i roto i tenei puunaha rauwiringa kaiao ngawari, a ka whai waahi nui nga kaihoko hinu ki te whakahaere i nga raru nui mo te haumaru me te taiao e pa ana ki a raatau mahi.

Ko te taiao Antarctic he tairongo, he mea whakamiharo hoki, e hiahia ana he kaimahi tino mohio me te whakapau kaha. Ko te hunga e whakaae ana ki te mahi ki nga mahi whakangao me noho rite mo nga ahuatanga uaua me nga wero nui ka puta mai i te noho me te mahi i tenei whenua mamao, hukapapa. Mai i te whakatere i nga whenua tinihanga ki te whakahaere i nga whakawhitinga wahie me te tino tupato, ko o raatau tohungatanga ka whakarite kia pai te mahi o nga miihini whakahirahira i te wa e whakaitihia ana te paanga o te taiao.

I te wa e mohio ana te ao ki nga hua o te taiao o nga mahi a te tangata, ka piki haere tonu te hiahia mo nga kaihoko hinu i Antarctica. Ko nga whakahaere e whakahaere ana i te rohe e mohio ana ki te hiranga o te pupuri i te huarahi tauwhiro me te whai mana ki te whakahaere rawa. Na te kaha ake o te awangawanga mo nga raru o te taiao, ko te hiahia mo nga tohunga mohio ka taea te whakataurite i nga tono hangarau mo te whakangau hinu me te tiaki i te taiao ka kaha ake.

FAQ:

Q: He aha te utu mo nga kaipatu hinu i Antarctica?

A: Ka taea e nga Kaihokohoko i Antarctica te utu mo te $151,217 ia tau.

Q: Me pehea te whakawhiti wahie ki Antarctica?

A: I te nuinga o te wa ka whakawhitihia te wahie mai i te kaipuke ki uta ma tetahi taputapu motuhake, penei i te ngongo hinu, i runga i nga ahuatanga o te rangi me te hukapapa.

P: He aha nga raru o te taiao e pa ana ki te whakakii hinu ki Antarctica?

A: Ko te Antarctica e whakaatu ana i nga morearea taiao ahurei, penei i te kino o te puunaha rauwiringa kaiao me te hiahia mo nga tikanga haumaru. Ko nga kaihoko hinu te kawenga mo te whakahaere i enei raru.

Q: He aha te take e tipu haere ana te tono mo nga kaipatu hinu ki Antarctica?

A: Na te kaha ake o te mohiotanga ki nga awangawanga taiao, kei te aro nui nga whakahaere o Antarctica ki nga tikanga pumau me te kawenga. Ko nga tangata mohio ka taea te whakataurite i te tohungatanga hangarau me te tiaki i te taiao e tino hiahia ana.