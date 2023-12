Ka hinga a Lacey i te Pokemon Scarlet me te DLC Indigo Disk a Violet

Kei te titiro ki te wikitoria i te Whakamātautau Elite i te Indigo Disk DLC o Pokemon Scarlet me Violet? Ko Lacey, tetahi o te Elite Four, e tu ana i to ara, engari ma nga whakautu tika, ka puta koe hei toa. Anei he aratohu hei awhina i a koe i roto i te patapatai a Lacey me te kii i to wikitoria.

Pātai 1: Te rokiroki hiko a Pikachu

Ka tohuhia e Lacey te tuhi hiko a Pikachu me tona kaha ki te whakaputa hiko. Ka patai ia ki hea e penapena ai a Pikachu i tenei hiko. Ko te whakautu tika ko nga paparinga o Pikachu.

Pātai 2: Venonat's radar

I muri mai, ka whakaatu a Lacey i a Venonat me tona kaha ki te whakamahi i tetahi waahanga tinana motuhake hei radar, ahakoa i roto i nga po tino pouri. Ko te whakautu tika ko nga kanohi o Venonat.

Pātai 3: Te kimi i te Sinistea Puka tawhito

Ka tukuna atu e Lacey ki a koe e toru nga tuakana o Sinistea, ko tetahi ko te Sinistea Puka tawhito tawhito. Rapua te tohu kei raro o te kapu hei tohu i te mea tika.

Pātai 4: Te kite i te iti māwhero

Ka whakaatu a Lacey i nga rereketanga rereke o te Minior, engari me aro koe ki te mawhero e tu ana. Kia ata tirohia te ahua o te Minior ka huri.

Pātai 5: Nga tikanga moe a Granbull

Mo te patai whakamutunga, ka whakaatu a Lacey i tana ake Pokemoni, a Granbull. Me whakatau koe ko tehea wahanga o te tinana o Granbull ka whakamahia hei urunga i a ia e moe ana. Ko te whakautu tika ko te puku o Granbull.

Ka eke ki te wikitoria ma te whakautu tika i nga patai katoa a Lacey katahi ka whakaae ia ki to tono whawhai. Kia mau ki nga korero hou mo te Pokemon Scarlet me te DLC Indigo Disk a Violet.