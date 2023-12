Ko Alfa Romeo te korero tuatahi mo te Milano: Ko tana SUV hiko-katoa tuatahi i roto i te whakawhiti ki te 100% Tohu Hiko.

Ko te kaihanga motuka Itari a Alfa Romeo kua tutuki i tana oati ki te uru ki te ao o nga waka hiko. Whai muri i nga wa roa, i kii te kamupene i te whakarewanga o tana waka tuatahi-hiko katoa-hiko Sport Urban Vehicle (SUV), te Milano. Ka timata i te Paenga-whawha 2024, ko te Milano te mahi tuatahi a Alfa Romeo ki te huri i tana waitohu hei whare hiko katoa.

Neke atu i te kotahi rau tau o te wheako i roto i te umanga miihini, he rongonui a Alfa Romeo mo tana tohungatanga ki nga motuka motuka me te reihi. Heoi, e whai ana te kamupene ki te whakatu i a ia ano hei kaihanga waka papai. Hei whakaora ake i ana hoko, kua heke haere mo nga tau e toru kua pahure ake nei, ka whakaaro a Alfa Romeo ki te whakauru i tetahi tauira hou ia tau i waenga i te 2022 me te 2026. Ko te tino whainga ko te whakawhiti ki te rarangi hiko katoa i te tau 2027.

Ahakoa ko tana tuku "hiko" tuatahi, ko te Tonale plug-in hybrid, i aro ki te whakaroa i mua i te pa ki te maakete o Amerika i te tau 2022, ka noho pumau tonu a Alfa Romeo ki tana huringa hiko. Ahakoa te kore o te whiringa hiko katoa, haunga te whakawhanaketanga o nga motuka hiko Stradale 33, ka oati te kamupene i nga SUV hiko nui ake mo ona kaihoko US, timata mai i te Milano.

I whakaingoatia i muri i te taone nui o Milan, te wahi i whakaturia ai a Alfa Romeo, ko te Milano te whakaurunga o te miihini ki te Wāhanga-B o Uropi, te waahanga maakete nui rawa atu. Ahakoa ka whakaurua tuatahitia te Milano hei SUV hiko-katoa, e tika ana kia whai muri mai he putanga whakangao ranu. Ma tenei ka tohu i te momo muramura whakamutunga i mua i te whakaotinga o Alfa Romeo i tana nekehanga ki te tohu hiko 100% i raro i te maru Stellantis.

Ko te Tumuaki o Alfa Romeo a Jean-Philippe Imparato e whakaatu ana i tona ngakau nui ki te Milano SUV, e kii ana he tohu "hoki mai" ki nga kaiwhaiwhai Alfisti katoa e tatari ana ki te whakapumau i to raatau aroha mo te waitohu. E tohu ana i tetahi wheako hakinakina ahurei me te ataahua motuhake o te hoahoa Itari. Ko te Milano he tohu tino nui i roto i te haerenga a Alfa Romeo ki te hiko, ka kaha ake te noho o te waitohu ki te ao.

Ma te titiro whakamua, i whakaatu a Alfa Romeo i tana paipa whakaputa mo nga tau e whai ake nei. I te tau 2025, ka whakaaro te kamupene ki te hura i tana waka tuatahi ka tae mai hei tauira hiko 100%. Hei te tau 2027, ka tino hiko te awhe Alfa Romeo katoa.

I te korero a Alfa Romeo i te pikinga nui o nga hoko o te ao mo te tau 2023, ka titiro katoa nga kanohi ki a Milan i te Paenga-whawha 2024 ki te kite i te tuku hiko tuatahi mai i tenei miihini rongonui. Kua rite te Milano SUV ki te whakarite i te waahi mo te heke mai o te hiko o Alfa Romeo, e whakaatu ana i to raatau pono ki te mahi auaha me te pumau.