Ko nga Whakataunga Tino Pai mo nga take Ipurangi Airtel

Mena kei te raru koe ki to hononga ipurangi Airtel, kaua e awangawanga. Ma tenei tuhinga e whakarato ki a koe nga whakatika tere e rima me nga otinga kia hoki mai koe ki runga ipurangi i te wa poto.

Ko te mahi tuatahi ko te tirotiro i o tautuhinga hononga ipurangi. Me mohio kei te takahurihia to Wi-Fi ka hono koe ki te whatunga tika. Mena kei te whakamahi koe i nga raraunga pūkoro, me mohio kei te whakahohea.

Mena kei te hono koe ki te whatunga tika me te kore e mahi tonu to ipurangi, ngana ki te whakaara ano i to waea atamai, pouara ranei. I etahi wa, ka taea e te tautuhi ngawari te whakatau i te take.

Ko tetahi atu take noa o nga raru ipurangi he tohu ngoikore. Me whakarite kei roto koe i te awhe o te pouara Wi-Fi, kei te kaha ranei to tohu whatunga pūkoro. Mena kei te whakamahi koe i te Wi-Fi, whakaarohia te neke tata atu ki te pouara me te whakakore ranei i nga arai tinana i waenga i a koe me te pouara.

Mena kei te haere tonu te take, he pai pea te tirotiro mo nga whakahou rorohiko. I etahi wa ka raru te hononga o nga rorohiko tawhito. Tirohia mo nga whakahou i runga i to taputapu me te whakauru ki te tika.

Ki te kore tetahi o enei otinga e mahi, ka taea e koe te ngana ki te tautuhi ano i o tautuhinga whatunga. Ma tenei ka whakahoki mai i nga whirihoranga whatunga o to taputapu ki te ahua taunoa. Kia maumahara ma tenei ka tango i nga kupuhipa Wi-Fi kua tiakina me etahi atu tautuhinga whatunga.

Mena ka rahua katoa, ka taea e koe te whakapā atu ki te tautoko kaihoko a Airtel mo etahi atu awhina. Ka taea e ratou te arahi i a koe i roto i etahi atu huarahi rapurongoā, ka piki ake ranei te take ki te hiahiatia.

Kia maumahara, i hangaia enei mahi hei awhina i a koe ki te whakatau tere i nga take ipurangi me to hononga Airtel. Ma te whai i enei otinga ngawari, ka taea e koe te hoki mai i runga ipurangi me te pai ki te uru ipurangi kore e haukotia.

Rauemi:

MySmartPrice

Nga wehewehe:

Wi-Fi: He hangarau whatunga ahokore e taea ai e nga taputapu te hono atu ki te ipurangi me te kore he waea, waea ranei.

Pouara: He taputapu e tuku whakamua ana i nga paatete raraunga i waenga i nga whatunga rorohiko, ka taea e nga taputapu te hono atu ki te ipurangi.

Raraunga pūkoro: He ratonga ahokore e taea ai e to waea atamai te hono ki te ipurangi ma te whakamahi i nga whatunga waea.

Tautuhinga Whatunga: Nga whirihoranga e pa ana ki te hono o to taputapu ki te ipurangi, ki etahi atu taputapu ranei kei runga whatunga.