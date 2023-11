Tikanga Hou e whakaarohia ana hei whakatau i te whakaaro miihini

Kua whakauruhia e nga Kairangahau tetahi huarahi hou ki te ine mena kei te whakaaro pono te miihini, kei te whakahou noa ranei i nga raraunga, ka whakaatu he rereke ki te Whakamatau Turing kua roa. Ko te Whakamātautau Turing, na Alan Turing i whakaaro tuatahi i te tekau tau atu i 1950, i uru mai tetahi kai uiui e wehewehe ana i te rorohiko me te tangata. Heoi, ko nga ahunga whakamua i roto i te AI kua kore e whai hua tenei whakamatautau, pera i nga mahi tinihanga i runga i nga papaaho pera i a Tinder me te pikinga o nga chatbots.

I roto i te whakaputanga tata nei i roto i te hautaka Intelligent Computing, ko Philip Nicholas Johnson-Laird mai i te Whare Wananga o Princeton me Marco Ragni mai i te Whare Wananga o Chemnitz o te Whare Wananga Hangarau e whakatakoto ana i te anga e toru nga waahanga hei aromatawai i te whakaaro miihini me te whakautu i nga whakautu ki tenei raruraru.

Ko te mahi tuatahi ko te tuku i te miihini ki nga whakamatautau hinengaro ki te arotake i tona kaha ki te whakaaro ma te whakamahi i nga tikanga whakatauki-rite-tangata, he rereke ki te whakawhirinaki anake ki nga tikanga arorau tikanga. Ko tenei pākahiko o nga whakamatautau e whai ana ki te mohio mena kei te whakaatu te miihini i nga whakaaro penei i te tangata.

Ko te taahiraa tuarua, e kiia nei ko te whakaata-whaiaro, he whakamatautau i te mohiotanga o te miihini ki ona ake whakaaro. Ko te tirotiro, he ahuatanga kua mau ki roto i te mohiotanga o te tangata, ka whakamarama i te kaha o te miihini ki te mohio me te wetewete i ona ake tikanga arorau. Ei hi‘oraa, ia vauvauhia mai te uiraa, “Mai te peu e e taata maramarama o Ann, e riro anei o Ann ei taata maramarama aore ra e tao‘a rahi oia, aore ra e piti atoa ra?” ka whakaae te tangata karekau he tohu o te taonga a Ann. Engari, ka uaua pea te rorohiko ki te tohu i te take o tenei tangohanga.

Ka mutu, ka kii nga kairangahau ki te ruku ki roto i te waehere punaha o te miihini, e whai ana ki te wehewehe i nga whakaaro pono mai i te tono "ako hohonu." Ma te arotake i te waehere mo te "tikanga hinengaro," ka mohio nga kairangahau mena ka ahu mai nga pukenga whakaaro o te miihini i te maarama pono, i nga huringa pouaka pango ranei.

I roto i ta raatau pepa, e kii ana a Johnson-Laird raua ko Ragni me whakakapi te Whakamatau Turing taketake ma te tirotiro whanui i nga whakaaro o te kaupapa. Ko nga kairangahau e kii ana kia whai waahi te miihini ki nga whakamatautau hinengaro, me te mea e tika ana, me tuku tana tohu ki te tātari rite ki nga rangahau whakaata-rorohiko.

I te mea ka uru atu te mohiotanga horihori ki roto i o tatou oranga o ia ra, ko te hiahia ki te kimi i te wa e peehia ai e nga miihini nga whakaaro tangata, na reira ka "whakaaro," ka puta mai i te whakaaroaro a Turing ki tetahi raru tino e tika ana kia whai otinga.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te whakamatautau Turing?



Ko te Whakamātautau Turing, nā Alan Turing i whakauru mai i te tekau tau atu i 1950, ka uru mai he kai uiui e ngana ana ki te whakatau mena he rorohiko te kaiuru, he tangata ranei na roto i te raupapa o nga korerorero. He aha te take i kiia ai he koretake te Whakamātautau Turing?



Na te taenga mai o nga hangarau AI matatau, ko nga tikanga penei i te tinihanga i runga i nga papaaho penei i a Tinder me te nui o nga chatbots kua kore e tika te Whakamātautau Turing ki te wehewehe i waenga i te whakaaro rite ki te tangata me te whakahoki mai i nga korero. He aha te anga e toru-taahiraa e whakaarohia ana hei aromatawai i te whakaaro miihini?



Ko te anga e whakaarohia ana e nga kairangahau ko te whakamatautau i nga miihini i roto i nga whakamatautau hinengaro ki te arotake i o raatau kaha ki te whakaaro, ki te aromatawai i o raatau whakaaro whaiaro, ki te mohio ranei ki te whakaaro, me te tirotiro i te waehere puna o te miihini ki te mohio ki nga whakaaro pono mai i nga algorithm pouaka pango. He aha te "ahuatanga hinengaro" i roto i te horopaki o te whakaaro miihini?



Ko te “Tauketanga hinengaro” e tohu ana ki te arotakenga o te waehere punaha o te miihini ki te whakatau mena ka puta mai ona kaha whakaaro mai i te tino maaramatanga, ka whakawhirinaki noa ranei ki nga tikanga ako hohonu puatakore. He aha i hiahiatia ai he tikanga hou hei whakatau whakaaro miihini?



I te mea ka kaha haere te whakaurunga o te matauranga hangai ki roto i nga momo ahuatanga o to tatou oranga, ko te maarama ka peehia e nga miihini nga whakaaro a te tangata he mea nui, ka toro atu ki tua atu o te whakamatautau whakaaro a Alan Turing, me whai huarahi tino whanui me te pono.