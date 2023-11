Te taha pouri o AI: Tiaki i a tatou Tamariki mai i te Whakamahi rūpahu Hohonu

I puta tere te mohiotanga Artificial (AI) hei tetahi o nga hangarau tino whai mana o te ao, e huri ana i te huarahi ki te whakatutuki i nga mahi ma te whakaahei i te tukatuka tere i te tauine kare ano i rite. Heoi, kei muri i ona kaha whakamīharo kei te taha pouri e pa ana ki nga raru nui, ina koa ki nga tangata whakaraerae penei i nga tamariki. Ko Beth Jackson, he kaiwhakahaere hootaka me te kaihautu i te National Children's Advocacy Center, i whakapuaki i ona awangawanga mo te kaha whakamataku o tenei hangarau. Ka taea e nga tangata kino te whakamahi ngawari i a AI ki te raweke i nga whakaahua harakore me te hanga i nga mea tino maamaa me te whakaheke.

Kaore i rite ki te korero i roto i te tuhinga taketake, kei reira a Jackson e whakaatu ana i te ngawari o te hunga kaitukino ki te uru me te whakamahi i nga whakaahua a te iwi, ka taea e tenei whakamahinga o te hangarau AI te huri i nga pikitia ngawari o ia ra ki nga mea whakatairite me te ahua pono. I tata nei, ka puta he raruraru i Spain i te wa i whakamahia e nga tama tane tetahi taupānga AI ngawari ki te whakarereke i nga whakaahua harakore o o raatau hoa mahi, ka horahia nga whakaahua rūpahu puta noa i to raatau kura. I kitea e te hunga mate enei pikitia kua whakarereketia e whakaatu ana i a ratou ano e noho tahanga ana, na reira ka tino pouri te ngakau.

I tenei wa, kua piki ake te kaha o nga riipene whakaata rūpahu hohonu, ka pa ki nga tangata takitahi me te kore e whakaae. Ko te Streamer “Sweet Anita,” i whakam Ka taea e enei riipene riipene whakaata hohonu, he ahu whakamua hangarau mai i nga whakarereketanga atahanga tonu, ka taea te hanga i nga korero ka puta ki tua atu i te whakaaro o te tangata e whaaia ana.

Na te hangarau AI e ahu whakamua tonu ana i runga i te tere ohorere, ka whakanui a Jackson i te hiahia ohorere mo te maarama me te whakahaere. Me noho mataara nga matua ki te whakahaere i o raatau ake tohatoha whakaahua me te whakaiti i te uru ki nga whakaahua whakaraerae, me te whai mana ki te tiaki i a raatau tamariki. I tua atu, me whakaatu wawe nga patunga i nga aitua ki te hunga whakahaere ture, kia kaua e tiritiri i nga whakaahua whakaraerae.

Ma te mohio ki te kaha o te take, kua tukuna e te Perehitini Biden tetahi ota whakahaere hei whakahaere i te AI me te whakaiti i nga tupono. Heoi, ahakoa enei tikanga, kei te noho whakaraerae tonu nga tamariki ki te mahi ipurangi. He mea nui kia noho mohio nga maatua me te hapori whanui me te whai waahi ki te patu i nga riri teka hohonu. Ko te whakamahi i nga raupaparorohiko ki te kite i nga whakaahua me nga ororongo i hangaia e AI, e whai ana i nga aratohu e whakaratohia ana e te Tari o te Haumarutanga o te Whenua, me te mohio me pehea te karo i nga mahi tinihanga rūpahu he kaupapa matua hei tiaki i te mahi kino.

Ma te mahi tahi, ka taea e tatou te ngana ki te tiaki i a tatou tamariki mai i te taha pouri o AI, me te whakarite i to raatau haumaru mamati me te oranga i roto i te waahi hangarau e tipu haere tonu ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te AI?

Ko te AI, ko te mohio hangai ranei, e pa ana ki te whakawhanaketanga o nga punaha rorohiko ka taea te mahi i nga mahi e hiahia ana ki te mohio o te tangata, penei i te mohio korero, te whakaoti rapanga, me te whakatau.

2. He aha nga rūpahu hohonu?

Ko nga rūpahu hōhonu he tino raweke, he pāpāho tinihanga, tae atu ki nga whakaahua, ataata, ororongo ranei, i hangaia ma te hangarau AI hei whakarereke i te ahua me te reo o tetahi.

3. Me pehea e taea ai e te tangata te tiaki i a ratou ano mai i nga mahi tinihanga?

Hei whakamarumaru mai i nga mahi tinihanga rūpahu, ka taea e te tangata takitahi te whakamahi i nga rorohiko i hangaia hei tautuhi i nga ihirangi i hangaia e AI, ka whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana penei i te Tari Haumarutanga o te Whenua, me te noho mohio mo nga mahi tinihanga hohonu.

4. Me aha te tangata mena ka paopao ia ki nga mahi tinihanga?

Mēnā ka pārurenga te tangata i ngā mahi tinihanga rūpahu, he mea nui ki te tuku korero tonu i taua aitua ki te mana whakahaere ture me te karo i te tiritiri i nga ihirangi kua taupatupatuhia.

Rauemi:

– [Pūmanawa hei tirotiro mena he AI ​​nga whakaahua, ororongo ranei](https://www.example.com)

– [Te Tari mo te Haumarutanga o te Kaainga mo nga whakatuma mo nga tuakiri rūpahu hohonu](https://www.example.com)

– [Aki mo te karo i nga mahi tinihanga hohonu](https://www.example.com)

– [National Center for Missing and Example Children](https://www.example.com)

– [Te Whare Whakatau Tamariki Motu](https://www.example.com)