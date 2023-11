Nga Utu Huna o te Ririrangi Rori: He nui ake i te taraiwa pukuriri noa

Ko te riri rori kua noho hei take nui i runga i o tatou huarahi nui, me nga riipene whakaata o nga kaitaraiwa werawera e whakararu ana i te haumarutanga o etahi atu ka horapa i runga i nga papaaho paapori. Engari i mohio koe ko nga hua o te riri rori kei tua atu i nga raru o te huarahi? E ai ki tetahi rangahau tata a LowestRates.ca, ko enei whanonga kaitakawaenga ka whai paanga nui ki o utu inihua.

Ko nga tohunga o LowestRates.ca, he papa e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi nga utu inihua, e kii ana ko nga maiki riri rori ka puta he whakapae hara. A, ki te hara koe mo te taraiwa morearea, ka herea nga utu inihua ka piki ake ka noho teitei mo te toru tau neke atu. Ko te tikanga, ko te utu taraiwa morearea ka kiia he whakapae hara mai i te tirohanga inihua.

Ko nga hua kaore e mutu i reira. Ahakoa nga whakapae iti, penei i te tere tere, te whakarereke i te huarahi tika, te whai tata ranei, ka puta he utu taapiri mo to moni inihua. Hei tauira, ka taea e te whakapae tuatahi te taapiri i te utu taapiri 5%, ko te tuarua ka piki ake te 20%. Ko ia whakapae taapiri ka arahi atu ki te 10% piki ake. Ko nga whakapae nui ka nui ake te kino o nga hua, me nga kaieke motopaika e pa ana ki te 25% te pikinga o a ratou utu inihua. I roto i nga keehi o te whakawakanga kino, taihara ranei, ka eke te utu taapiri ki te 100%.

I tua atu, ki te mea kua kohia e te taraiwa e toru neke atu ranei nga whiunga, ka taea noa e ia mo te inihua kore-paerewa, he nui ake nga utu. Ko te tikanga, i tua atu i te pikinga o te utu mo te inihua, ko nga tangata e mau ana i te riri riri rori ka pa ki te iti o nga whiringa kapinga me nga taumahatanga putea.

He mea nui ki te mahara ki o tatou whanonga i runga i te huarahi me te karo i nga whakamatautau o te riri rori. Ehara i te mea ka whakararu i te haumarutanga o etahi atu, engari ka mau ano hoki i nga hua putea mo te wa roa. Kia kaha tatou mo te taraiwa haumaru me te whai kawenga hei tiaki i a tatou ano me etahi atu i nga kino kino.

FAQ

1. He aha etahi o nga tauira o te kaitakawaenga me te morearea o te taraiwa taraiwa?

Ko nga tauira o te taraiwa pukuriri me te morearea ko te hiku, te tere tere, te kore e tuku i te huarahi tika, me te tapahi i etahi atu kaitaraiwa.

2. He pehea te paanga o nga maiki riri rori ki nga utu inihua?

Ko nga maiki riri rori e hua ana i te whakawakanga taihara, penei i nga utu taraiwa morearea, ka piki ake te utu inihua me te noho teitei mo te toru tau neke atu.

3. He aha nga utu taapiri mo nga hara iti me te nui?

Mo nga whakawakanga iti, ko te whakapae tuatahi ka 5% te utu taapiri, ko te tuarua ka 20% te pikinga. Ko ia whakapae ka taapirihia he 10% hike. Ka taea e nga whakapae nui te piki ake ki te 25%, a, ko nga whakawakanga kino, hara ranei ka puta he utu taapiri ki te 100%.

4. He aha nga hua mo nga kaitaraiwa e toru, neke atu ranei nga whakapae?

Ko nga taraiwa e toru, neke atu ranei nga whakapae ka taea anake mo te inihua kore-paerewa, ka tae mai me nga utu nui me nga whiringa taapiri iti.