Ko te Whakaaetanga Utu Hou e whakaatu ana i te Mahinga Rautaki a Spotify

I roto i nga huihuinga ohorere, kua whiwhi a Spotify i tetahi hononga ahurei me te pai ki a Google mo nga utu a-Android. E ai ki nga whakaaturanga hou i roto i te whakamatautauranga Epic v. Google, kua whakahaere a Spotify ki te whiriwhiri i tetahi mahi ka utua e ia he 0 paiheneti komihana ina whiriwhiri nga kaiwhakamahi ki te hoko ohaurunga ma tana ake punaha utu. Heoi, ki te kowhiria e nga kaiwhakamahi a Google hei kaitukatuka utu, ka utua e Spotify he komihana iti e 4 paiheneti.

He rerekee tenei whakaaetanga mai i te utu 15 paiheneti paerewa a Google, he wero i te whakaaro he rite nga reiti o nga kaihanga katoa. I te tuatahi i ngana a Google ki te huna i nga korero mo tenei whakaritenga, me te kii ka taea e ia te arai i nga whiriwhiringa me etahi atu kaiwhakawhanake taupānga e rapu tikanga pai ake, kua puta inaianei i te wa o te whakawakanga.

Ko te kaupapa nama nama whiriwhiri a Google, i whakarewahia i te tau 2022, ka whakaitihia te komihana Toa Play ma te 4 paiheneti mena ka whakamahi nga kaiwhakawhanake i a raatau ake punaha utu, ka heke te utu ki te 11 paiheneti. Heoi, ko tenei whakaritenga he iti noa iho te penapena utu mo nga kaihanga, na te mea kei a raatau nga utu e pa ana ki te tukatuka utu. Ahakoa kua whakanuia e Google te ngawari o tana kaupapa, ko te ahua o te penapena utu he iti ake i te whakaaro o mua.

Ko te rongonui rongonui o Spotify i whai waahi nui ki te whakarite i tenei mahi "kare i puta i mua" me te hanga-hangaia. Ma te whakaatu i te kooti, ​​ko Don Harrison, te upoko o nga hononga o te ao a Google, i whakatika i te whakaaetanga ma te kii ko te mahi tika o Spotify puta noa i nga ratonga Play me nga ratonga matua he mea nui hei whakarite i te hiahia tonu o nga kaihoko ki nga waea Android. I te taha o tenei whakaritenga utu, kua whakapaua e Spotify me Google te $50 miriona ia tangata ki te "putea angitu," e whakaatu ana i ta raatau haumi i roto i te angitu o te hononga.

Ahakoa ko nga ingoa o etahi atu kaiwhakawhanake e whai hua ana mai i nga reiti pai ake kaore ano kia whakina, kua kitea kua tukuna e Google he reeti whakaheke mo Netflix mo te 10 paiheneti noa - he tuku i whakakorehia e te riipene whakaata. No reira, kua kore a Netflix e tuku he whiringa hoko-a-taupānga i runga i te Android me te kore e utu utu ki a Google mo te tohatoha o tana taupānga.

Ko tenei nekehanga hou a Spotify ehara i te whakaatu noa i tana huarahi ki te whakahaere i ana herenga utu engari e whakaatu ana hoki i te whenua matatini o te ohanga toa toa. Na roto i te whakapumau i tetahi mahi e tino whakaiti ana i tana taumahatanga utu, kua tuu a Spotify i a ia ano hei kaitakaro mohio i roto i te whawhai haere tonu i waenga i nga kaiwhakawhanake taupānga me nga tangata roroa hangarau mo nga utu komihana.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te kaupapa nama nama whiriwhiri a te Kaiwhakamahi e tukuna ana e Google?

Ko te kaupapa nama nama whiriwhiri a Google ka taea e nga kaiwhakawhanake taupānga te whakamahi i o raatau ake punaha utu, me te whakaiti i nga utu komihana ka utua e te Toa Play Store. Ko te tikanga, ka heua e tenei kaupapa te 4 paiheneti mai i te utu 15 paiheneti paerewa, ka heke iho ki te 11 paiheneti. Engari, he mea nui kia mahara ko nga kaiwhakawhanake kei te haepapa tonu mo nga whakapaunga tukatuka utu, ka taea te whakakore i nga moni penapena utu.

2. I pehea a Spotify ki te pupuri i nga tikanga utu pai ake me Google?

Ko te rongonui nui o Spotify me te paanga pea ki runga i nga hoko waea Android i whai waahi nui ki te whiriwhiringa mo tana whakaritenga utu motuhake me Google. E tohu ana tenei i te uara rautaki a Spotify mo te rauwiringa kaiao a Google. Ma te tuku i tetahi mahi ka utua e Spotify te 0 paiheneti komihana mo nga ohaurunga i mahia ma tana ake punaha, me te 4 paiheneti anake mena ka kowhiria e nga kaiwhakamahi a Google hei kaiwhakatika utu, kua kitea e nga taha e rua he whakaaetanga whai hua.

3. Kua whiwhi etahi atu kaiwhakawhanake i nga maimoatanga rite mai i a Google?

Ahakoa kua whakaae a Google he nui ake nga reiti ohaoha kua riro i etahi atu kaiwhakawhanake, kua kore ratou e whakaingoa i enei roopu. I te wa o te whakawakanga, i puta mai i tukuna e Google he utu whakahekenga mo te 10 paiheneti noa ki a Netflix, i paopao te papaa rerenga. Ko te mutunga mai, kua kore a Netflix e whakarato i tetahi whiringa hoko-a-taupānga i runga i te Android me te kore utu ki a Google mo te tohatoha i tana taupānga.