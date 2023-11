He Take Hou mo te Steak: Te Whakakore i te Mito Tote

Kua roa nga kaitao e whakapono ana ko te matua o te tiihi maoa ko te tote i mua i te wera. Heoi ano, he tirohanga hou mai i te tohunga ahupūngao a George Vekinis e whakawero ana i tenei whakaaro mohio. Ko Vekinis, rongonui mo ana mahi i roto i nga karamu me te hiato, kua ruku ki te putaiao tunu kai i tana pukapuka hou. He rereke ki nga whakapono rongonui, e kii ana ia ko te ngaruiti i te paopao i mua i te parai he mea ngaro ki te hua reka me te ngawari.

I roto i te uiuinga tata me te Instant Genius podcast, i whakamaramatia e Vekinis te take i tohe ai ia mo tenei tikanga tunu kai. E ai ki a ia, ko te tote i te paopao i mua i te parai ka pa he kino. He kaha osmotic to te tote e kumea ana te wai mai i te mīti, ka puta he kakano uaua me te iti ake te reka. Ma te ngaruiti i te paopao i mua i te wera, ka mau tonu te makuku o te mīti, kia pai ake te ngau me te ngawari.

Ahakoa he tino miharo tenei tirohanga ki te tini, ka whakanui a Vekinis i te hiranga o te tuku i te taakahu kia eke ki te pāmahana rūma i mua i te tunu kai. Ma tenei mahi e whakarite te tunu kai me te aukati i te kiko o te kikokiko. Ma te ngaruiti i te paopao, ka tere te whakamahana tuatahi, ka tere te whakawhiti mai i te makariri ki te pāmahana rūma.

Ka tohe pea te hunga whakahee ko te ngaruiti i te paopao ka paopao i tona reka, ka hua mai ranei he mahanga kai koretake. Heoi ano, ka tu tonu a Vekinis ki ana kitenga, e kii ana ka taea e nga tikanga whakakakahu me nga tikanga tunu ahi te whakataurite i nga hapa iti o te mahi ngaruiti. I tua atu, e kii ana ia ki te whakamatau i nga taumata hiko ngaruiti rereke me nga roanga ki te whakatutuki i te taumata e hiahiatia ana.

FAQ:

P: He mea tika ki te ngaruiti i te paopao i mua i te parai?

A: E ai ki te tohunga ahupūngao a George Vekinis, ko te ngaruiti i te paopao i mua i te parai ka pai ake te ngawari me te reka. Heoi ano, ka taea e nga tikanga tunu kai tuku iho te whakaputa i nga hua pai me nga tikanga whakakakahu me nga tikanga tunu.

P: Ka pa te ngaruiti ki te reka o te paopao?

A: Ahakoa kei te awangawanga etahi mo te paanga o te ngaruiti ki runga i te reka, ka kii a Vekinis ma te tika o te kinaki me te tahu, ka taea te whakaiti i te ngaronga o te reka.

P: Kia pehea te roa o te ngaruiti te paopao?

A: Ko te roanga o te ngaruiti ka whakawhirinaki ki te matotoru me te maoa e hiahiatia ana o te paopao. E taunaki ana ki te whakamatau i nga taumata hiko rereke me nga roanga ki te whakatutuki i te hua tino pai.