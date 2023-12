Ka mauria mai e EggBred nga Sandwich Parakuihi Motuhake ki Long Beach

Ko EggBred, he waahi parakuihi parakuihi e mohiotia ana mo tana taro miraka me te aro ki te kounga, ka whakatuwherahia tana waahi whaimana tuatahi ki Long Beach i te timatanga o te tau 2022. Ko te toa hou, kei te pourewa Shoreline Gateway i Downtown, ka tuku pera ano. tahua hei waahi nui i La Habra.

Ko te angitu o EggBred ka taea te kii ki tana piripono ki nga taipitopito me nga kai reka. Hei tauira, ka hangaia e te whare kai tana ake hotiti parakuihi i roto i te whare ma te whakakotahitanga motuhake o te pakihiwi poaka, te ngako tuara, te karika, me nga otaota Itari. Ko nga rīwai kua werohia ki te pia hei tapiri atu i te whana reka.

Ehara i te mea he pai a EggBred ki te mahi hanewiti parakuihi, engari he maha ano nga momo whiringa tina. Ko tetahi o nga mea rongonui ko te "Nashville Hottie," he u heihei pata miraka-a-ringa me te horapa paprika paowa, te winika cider vinegar, nga pipi pire ataahua o te rohe, kua noho katoa ki roto i te parani miraka tunu. Kei roto i te "Ribeye Steak & Egg" he ribeye ngawari, he hua manu nui ake, he arugula kakahu rēmana, he aniana caramelized, he pepa pahuhu chimichurri.

I tua atu i nga hanewiti, kua tapirihia e EggBred nga burritos parakuihi e whitu ki tana tahua. Ko te "Chili Con Carne Burrito" he whakakotahi i te ribeye asada, te tiihi chorizo ​​​​i hangaia e te whare, te riwai kua werohia ki te pia, me etahi atu.

Mo te hunga e rapu ana i nga momo hanewiti, ka mahi a EggBred i nga mawhene pakeha tunua o te rohe he rite te rahi o nga paera burger, he tino pai mo nga hua kua whakaritea e Benedict. Ko etahi atu whiringa ko te toast awhekātō me te poutine parakuihi me te rīwai parakuihi, te heihei pata pata, te hotiti whenua, me etahi atu.

Ahakoa i whakatuwherahia e EggBred nga kuaha i nga wa wero o te mate urutaru COVID-19, ko tana ariā ahurei me ana whakahere tino rongonui ka tere te rongonui i runga i nga paapori pāpori. Ko nga ataata Instagram o te waitohu mo nga hanewiti kapi me nga hua hua manu gooey i hohoro te tiki mano tini o nga tirohanga.

Kei te whakaaro a EggBred ki te whakatuwhera i etahi atu waahi kaporeihana 10 i roto i nga tau e whai ake nei, hei whangai i te hunga e aroha ana ki te parakuihi puta noa i te motu. Ko te waahi o Long Beach, e whakatuwhera ana i te mutunga o Hanuere, i te timatanga o Hui-tanguru ranei, e whai ana ki te whakarato ki te hapori nga whiringa parakuihi kaitao, kai reka, me te kai parakuihi.

Whaia a EggBred i runga i te Instagram mo nga whakahou mo te toa Long Beach e haere ake nei. Ko te pourewa Shoreline Gateway, kei 777 E. Ocean Boulevard, e kii ana ko te kainga tino pai mo nga hanga parakuihi hou me te reka o EggBred.