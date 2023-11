Nga Mata o te Pūrere Realme Hou: Nga Tohu Whakatairanga me nga Taipitopito!

He taputapu Realme hou me te tauira tauira RMX3890 kua puta ake nei i runga i te FCC, ka nui ake te tumanako mo te rarangi waea atamai kei te heke mai. Kua kitea ano tenei taputapu i runga i nga paetukutuku tiwhikete TKDN o EEC me Indonesia, e whakakaha ana i tona taenga tata. Ahakoa ko nga korero raima kaore ano kia whakamanahia, ka nui nga korero kua paheke hei whakaohooho i te hunga hihiko hangarau.

E ai ki te raarangi FCC, ko te waea atamai Realme he 164.6mm×75.4mm×7.59mm te rahi me te 185 karamu te taumaha. Ka tautokohia e ia nga whiringa honohono maha, tae atu ki te 2G, 3G, 4G, 5G, Nihokikorangi, WiFi-Taurua, GPS, me te NFC. Ko te mea nui, ko te waea atamai kia wha nga punaha whakatere, ara ko Beidou, Galileo, GLONASS, me GPS.

Ahakoa te ahua he waea atamai 4G waenga-waenganui, kaore e taea e taatau te whakatau mutunga kia puta ra ano a Realme he panui mana. No reira, mo tenei wa, e tatari ana matou mo etahi atu korero kia pai ake ai te maarama he aha nga taonga kei te rongoa mo tatou.

Ko te rarangi waea atamai a Realme e haere ake nei kei te whakaputa i nga korero nui i roto i te hapori hangarau. Ko tetahi o nga putanga e tino tumanakohia ana ko te Realme GT5 Pro, kua whakaritea kia whakarewahia apopo i te 2 i te ahiahi o te takiwa o Haina. Ko tenei atamai kei te hanga ngaru mo te tuatahi ki te tautoko i te rekoata ataata waea waea i Dolby Vision HDR. I tua atu, ko te tumanako kia whakamanamanahia nga korero whakamiharo, tae atu ki te Sony LYTIA Sensor, te whakaaturanga a BOE tae atu ki te 3000 nits kanapa, me te Snapdragon 8 Gen 3 me te 24 GB RAM.

Hei taapiri mo te Realme GT5 Pro, ko tetahi atu waea whakaihiihi i roto i nga mahi ko te Realme C65 5G, e kiia ana ka timata i te timatanga o Hakihea. Ko te tumanako ka waatea i roto i nga whirihoranga maha, mai i te 4GB ki te 8GB o te RAM me te 64GB ki te 128GB o te rokiroki. Ka tae mai tenei taputapu i roto i nga whiringa tae e rua, he papura pouri me te kakariki.

I a tatou e tatari ana ki enei waea atamai hou a Realme, kotahi te mea: kei te haere tonu te waitohu ki te turaki i nga rohe me te hopu i te maakete me ana whakahere auaha. Kia mau ki nga korero hou mo te rarangi whakahihiri a Realme!

FAQs

1. He aha nga whiringa honohono ka tautokohia e te Realme RMX3890?

Ko te Realme RMX3890 e tika ana ki te tautoko i te 2G, 3G, 4G, 5G, Nihokikorangi, WiFi-Taurua, GPS, me te NFC.

2. Ahea te Realme GT5 Pro ka whakarewahia?

Ko te Realme GT5 Pro kua whakaritea kia whakarewahia apopo i te rua karaka i te ahiahi o te takiwa o Haina.

3. He aha te ahuatanga o te Realme GT5 Pro?

Ko te Realme GT5 Pro kei te hanga puhoi mo te waea atamai tuatahi ki te tautoko i te rekoata ataata waea i roto i te Dolby Vision HDR.

4. He aha nga tae ka waatea te Realme C65 5G?

Ko te Realme C65 5G e kiia ana ka tae mai i roto i nga whiringa tae Papura pouri me te Kaariki.

5. He aha ta tatou e tumanako mai i te rarangi waea atamai a Realme e haere ake nei?

Ko te rarangi waea atamai a Realme e kii ana ki te tuku i nga ahuatanga hou, nga tohu whakamihiharo, me nga whiringa hoahoa whakaihiihi, kia mau tonu nga tikanga o te waitohu ki te pana i nga rohe.