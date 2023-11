Ko te Hindsight Tino 20/20? Ted Gioia's $6 Million Apple Pohehe

I roto i tetahi whakakitenga miharo, i whakaae a Ted Gioia, he kaitohutohu whakahaere i huri hei kaikino jazz, ki tetahi whakatau utu nui i mahia e ia tata ki te 25 tau ki muri. I te tekau tau atu i 1980, ko Gioia, he tangata kaingākau ki nga hua a Apple, i whakangao ki te toa hangarau ma te hoko i nga hea 300 mo te utu i runga ake i tana tuku tuatahi mo te iwi. Kaore ia i mohio, ka huri tenei haumi ahua noa ki te $6.4 miriona i tenei ra.

I puta te hokonga o ana hea Apple i te wa ano i hoki mai ai a Steve Jobs te kaiwhakarewa tuarua ki te kamupene, na te kitenga tuatahi o Gioia mo tana he $6 miriona. Mena i mau ia ki runga i ana hea, me te whakaaro ki nga wehewehenga o muri mai, kua puāwai mai tana haumi tuatahi ki roto i te 33,600 hea, e tata ana ki te $6.4 miriona te uara i tenei wa.

Ahakoa i kii a Gioia i tana whakatau ki te hoko i ana hea Apple i te wa e raruraru ana mo te kamupene, e whakaatu ana i ana uauatanga i muri i te wehenga atu o Jobs, e kitea ana kua pouri ia i naianei ki te kore e noho ki te kaupapa. Hei kaituhi mo nga pukapuka maha me te kaituhi korero puoro, ka tukuna e Gioia he tirohanga motuhake mo nga wero a Apple i te waa o muri mai i a Jobs.

Ko tenei korero he whakamaumahara ka taea e nga kaipakihi tino mohio te mahi he he utu nui. Ko te titiro whakamua a Gioia he tauira tino pai mo te waahi kua ngaro tera pea ka puta te haumarutanga o te putea me te painga o te tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha nga take o te whakatau a Ted Gioia ki te hoko i ana hea Apple?

I hokona e Ted Gioia ana hea Apple i te wa i hoki mai ai a Steve Jobs ki te kamupene. I tera wa, kei te raru a Apple, a, i whakapono a Gioia kua ngaro te huarahi ki te kore a Jobs.

2. E hia te utu o nga hea Apple a Ted Gioia i tenei ra?

Mena kua mau a Ted Gioia ki ana hea Apple 300, kua whakatikahia mo nga wehewehenga kararehe, kua huri ratou ki te 33,600 hea te uara tata ki te $6.4 miriona.

3. Ka taea te kite i te he o Ted Gioia hei korero whakatupato mo etahi atu kaipupuri moni?

Ae, ko te he $6 miriona taara a Ted Gioia hei whakamaumaharatanga ka taea e nga kaipupuri moni mohio te mahi he nui. Ka whakanui i te hiranga o te rautaki haumi mo te wa roa me nga hua ka puta mai i te hoko wawe rawa.

4. He aha nga akoranga ka taea te ako mai i te wheako o Ted Gioia ki te rakau Apple?

Ko nga wheako o Ted Gioia e whakaatu ana i te hiranga o te mohio ki te uara me te tipu o te kamupene, ahakoa i nga wa uaua. E tohu ana i te hiranga o te noho whakangao me te kore e hinga ki nga koretake mo te wa poto.