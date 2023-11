Nga Pūrere Hou hei whakaaro ki te whakapai ake ki tenei wa Hararei

Ko te wa hararei te wa tino pai ki te whakapai ake i o taputapu, tango painga ki nga hokonga me te manaaki i a koe, i o hoa aroha ranei ki te hangarau hou. Ahakoa he kaiwhakamahi Apple mate koe, he kaingākau ranei ki te Android, kei reira nga whiringa whakaihiihi e waatea ana i tenei tau e tika ana kia whakaarohia.

iPhone 15: Ko te iPhone pai mo te nuinga o nga kaiwhakamahi

Ko te iPhone 15 he whiringa pai mo nga kaiwhakamahi iPhone e rapu ana i te whakahoutanga. Koia pea te reanga tuatahi me te USB-C, ko te tikanga me poroporoaki koe ki aua taura Uira, engari ka tukuna he wheako hou me te whakahou. He maha nga momo tae hei whiriwhiri mai me nga ahuatanga hou o te iPhone penei i te Emergency SOS ma te amiorangi me te Moutere Dynamic mohio, ko te iPhone 15 he pai te whiriwhiri.

Pika 8: Waea Iti me te Mahinga Nui

Mena kei te ngenge koe ki te kawe i nga waea nui, tino nui, me whakaaro te Pixel 8. He iti ake pea i te mea o mua, engari ka whakakiia e ia he whiu me tana tukatuka Google Tensor hou me nga whakatika whakaahua kua taea e AI. I tua atu, me te pono o Google ki nga tau e whitu o nga whakahou Android, ka taea e koe te tino mohio ka noho tonu to waea mo nga tau kei te heke mai.

AirPods Pro me te USB-C: Ko nga Puoro Whakatangitangi Pai Ka taea e koe te Koha

Whakapai ake i to wheako ororongo me te AirPods Pro me te USB-C. Ahakoa nga tauira hou kei runga i te rangi, ka tukuna e te AirPods Pro nga ahuatanga penei i te MagSafe Charging me te hototahi USB-C e pai ana ki a raatau. Poroporoaki atu ki o pukoro tawhito, ngangau me te pai ki te pai o enei mea whakamiharo ahokore.

Sonos Era 300: Ko te Kaikorero Nihokikorangi Hototahi AirPlay Pai

Mo te hunga e pai ana ki te waatea o AirPlay, ko te Sonos Era 300 he taapiri pai ki tetahi kaainga. E ono nga taraiwa kua whakatakoto rautaki mo te tohatoha oro tino pai, ka whakakiia e tenei kaikorero Nihokikorangi o ruuma ki nga puoro kounga teitei. Ano, he hototahi ki a Amazon Alexa mo te ngawari o te whakahaere kaainga atamai.

Papa Pika: Ko te Papa Pai Kore-Aporo Pai Ka Utu

Ko te Pika Pika hou a Google he taputapu maha ka taea te whakamahi mo te mahi, petipeti, hei kaiwhakahaere kaainga atamai ranei. Na tana whakapai ake i nga punaha Android me nga momo keehi whakamahi, he tino pai mo te hunga e rapu ana i te papa kore-Apple.

Apple Watch Series 9: He Waati Mataara e tika ana kia whakapai ake

Ka harikoa nga kaiwhakamahi Apple Watch ki nga ahuatanga o te Raarangi 9. Ma te tohu Taurua mo te ngawari ki te whakamahi ma te ringa kotahi me nga whakahau Siri tuimotu, ko tenei maataki atamai ka kawe mai i te waatea ki to ringaringa. Whakapai ake ki te Raupapa 9 mo te wheako pai me te pai ake.

Apple Pencil me te Kiriata-waho USB-C: He Stylus mo te Kaitoi i roto i to oranga

Mena ka mohio koe ki tetahi e pai ana ki te tuhi matihiko, ko te Apple Pencil 3 he mea tika. Na te taapiri o te USB-C, ka ngawari ake te utu. Homai he wheako tuhi maeneene me te pai ake me te Apple Pencil.

Whakapai ake i to keemu hangarau i tenei wa hararei me enei taputapu rongonui. Ahakoa he kaingākau koe ki te iPhone, he hoa aroha ranei ki te Android, he mea mo te katoa kei runga i tenei rarangi. Mahia koe ki te miharo ranei i o hoa aroha ki nga tuku hangarau hou me te tino pai. Ka hari te hokohoko!