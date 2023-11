MOTOROLA G54 5G Waea atamai: He utu nui mo Flipkart

Kei te pirangi koe ki te hoko i tetahi waea atamai 5G-a-putea hou? Ana, tenei etahi korero pai mo koe. Ko Motorola, tetahi o nga rama atamai rongonui o Inia, kua whakarewahia he waea hou e kiia nei ko MOTOROLA G54. Kia rukuhia nga korero mo te mahi.

MOTOROLA G54 Nga Whakaaturanga Waea Ataata

Ko te MOTOROLA G54 Waea atamai ka tae mai me te 8GB RAM, te rokiroki 128GB, a ka utuhia ki te INR 17,999. Heoi, i tenei wa, kua whakarārangihia e Flipkart tenei waea i te utu iti o INR 13,999, he 22% hekenga. I tua atu, ki te mahi koe i te tauwhitinga me te Kaari nama SBI, ka taea e koe te whai utu mo te INR 1,000. I tua atu, ka taea e nga kaipupuri kaari a Flipkart Axis Bank te parekareka ki te taapiri 5% hekenga.

Whakawhitiwhiti i runga MOTOROLA G54 Waea atamai

Mena kei a koe he waea atamai tawhito e takoto ana, ka taea e koe te hokohoko me te whakaheke ake i te utu o te waea MOTOROLA G54. Kei te tukuna e Flipkart he utu mo te INR 9,250 mo te utu kua tohua. Ko te tikanga, ma te whakawhiti i to waea tawhito, ka taea e koe te hoko i te waea atamai MOTOROLA G54 hou i te utu tino iti.

MOTOROLA G54 Waea atamai

Whakaatu: Ko te moto g54 5G atamai e whakaatu ana i te whakaaturanga 6.5-inihi Full HD +.

Tukatuka: Kei te whakauruhia ki te tukatuka MediaTek Dimensity 7020 octa-matua.

Pūnaha Whakahaere: Ka rere te waea i runga i te Android 13 OS.

Kāmera: Kei roto i te tatūnga kāmera o muri he pūoko tuatahi 50MP me te pūoko tonotono+hohonu 8MP. I te papa o mua, he kamera selfie 16-megapixel.

Pūhiko: Ko te waea atamai MOTOROLA G54 e whakahaerehia ana e te pākahiko 6,000mAh.

Nga waahanga taapiri: Ka tautoko te waea i nga roopu 14 5G.

Mena kei te hiahia koe ki te ako atu mo te waea atamai MOTOROLA G54, tirohia tenei arotake ataata mo te wheako-a-ringa: [YouTube Hononga]

FAQ

Q: He aha te RAM me te kaha rokiroki o te atamai MOTOROLA G54?

A: Ko te atamai MOTOROLA G54 ka tae mai me te 8GB o te RAM me te 128GB o te rokiroki.

Q: Kei te waatea etahi utu whakawhiti mo te atamai MOTOROLA G54?

A: Ae, kei te tukuna e Flipkart he utu mo te INR 9,250 i runga i te atamai MOTOROLA G54 ka whakawhiti koe i to waea atamai tawhito.

Q: He aha te kaha o te pākahiko o te atamai MOTOROLA G54?

A: Ko te waea atamai MOTOROLA G54 e whakahaerehia ana e te pākahiko 6,000mAh.

Q: Kei te tautoko te waea atamai MOTOROLA G54 i te 5G?

A: Ae, kei te tautoko te waea atamai MOTOROLA G54 i nga roopu 14 5G.

Q: Ko tehea te tukatuka e whakamahia ana i roto i te waea atamai MOTOROLA G54?

A: Ko te waea atamai MOTOROLA G54 kua whakauruhia ki te MediaTek Dimensity 7020 octa-core tukatuka.