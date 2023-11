E hia rau o nga Kaimahi OpenAI e tono ana kia rihaina te Poari Whai muri i te Tumuaki Tumuaki

I roto i te ohorere o nga huihuinga, neke atu i te 500 nga kaimahi OpenAI i karanga kia rihaina te poari o te kamupene i muri i te whakakorenga ohorere o te Tumuaki a Sam Altman. I tenei wiki ngangau i kite ano a Altman i te utu e Microsoft, ka piki ake te raruraru i roto i te whakahaere.

Ko nga kaimahi, i roto i te reta i riro mai i a CNN, i whakapae i te poari mo te whakahaere pohehe i te pana a Altman me te kore e whakarato i nga taunakitanga rawaka mo o raatau kereme ki a ia. I whakapuaki hoki ratou i to ratou pouri ki nga tikanga whiriwhiringa a te poari me te patapatai i to ratou kaha me to ratou whakaaro.

Hei whakaatu i to raatau whakahē, ka whakatuma nga kaimahi ki te whakauru atu ki a Altman ki Microsoft mena ka rihaina te poari me te whakahoki ano i a Altman raua ko Greg Brockman, te perehitini o mua o OpenAI i tangohia ano. I roto i nga hainatanga ko Mira Murati, i tohuhia i mua hei riiwhi mo Altman mo te wa poto, me Ilya Sutskever, te kaiwhakarewa me te kaiputaiao matua o OpenAI.

Whai muri i te ngangau a te iwi i te wehenga atu o Altman, ka tukuna e Sutskever he whakapāha ki a X mo tana whai waahi ki te raru o te kaiarahi. I puta tana pouri mo ana mahi, me te whakanui i tana pono ki te whakakotahi ano i te kamupene me te tiaki i ana mahi.

Ko tenei pakanga o roto i OpenAI e whakamarama ana i te koretake e pa ana ki te heke mai o nga mema poari kore kaimahi e toru o te kamupene. I kii ano te reta a nga kaimahi ko nga mema o te poari e kii ana ko te whakangaromanga o te kamupene ka hono ki te kaupapa a OpenAI ki te whakarite i nga painga o te mohiotanga whanui mo te tangata — he whakapae i kaha ake te whakatupehupehu a nga kaimahi.

I tua atu, ko tenei ahuatanga e whakaatu ana i te pono me te tautoko a Altman i waenga i nga kaimahi OpenAI, e whakaatu ana i a Microsoft te whai waahi ki te whai waahi ki te whai waahi ki te mahi. I kii te reta kua whakamanahia e Microsoft nga kaimahi mo nga tuunga e waatea ana i roto i te kamupene.

I te wa e tipu haere tonu ana tenei korero, ka kitea tonu me pehea e puta ai te raru o te kaiarahi o OpenAI me te whakatutukihia nga tono a nga kaimahi.

