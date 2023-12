Ko te Whakamutunga e tino tumanakohia ana ka tukuna hei te 2024

Ma te whakatuwhera i te huarahi mo te petipeti o te ao tuwhera, kei te hoki mai ano te kaporeihana rongonui a Outcast me tana waahanga kua roa e tatarihia ana ko "Outcast: He Timata Hou." Whai muri i te hauwha o te rau tau mai i te tukunga o te keemu tuatahi, ka taea e nga kaiwhaiwhai te hokinga mai i te mea ka tiimata te tukunga hou i te Maehe 15, 2024.

I whakawhanakehia e THQ Nordic, Outcast: A New Beginning e whakarato ana i te wheako o te ao tuwhera ruku, e whakahoki ana i nga kaitakaro ki te ao manene whakamiharo o Adelpha. Ko nga kaihanga a Michael Paeck raua ko Andreas Schmiedecker i kii ko tenei mahinga mahi-mahi ka whakauru i nga huānga "RPG marama", tae atu ki nga rakau pukenga me nga korero NPC. Ka taapirihia he paparanga hou o te hohonu me te uaua ki te taakaro.

Ki te 30-35 haora te roa o te wa takaro, ko Outcast: A New Beginning ehara i te mea he waahanga tika engari he waahi urunga hoki mo nga tauhou ki te raupapa. I whakaingoatia tuatahi ko Outcast 2, ko te whakatau ki te whakaingoa ano i te taitara e whakaatu ana i te pono o nga kaiwhakawhanake kia whai waahi, kia ngahau hoki te keemu mo nga kaitakaro katoa.

Hei whakapumau i te pono me te tuku korero ki nga kaiwhaiwhai pono, kua whakakotahihia e THQ Nordic nga kaihanga taketake ki te whai waahi ki te whanaketanga o te keemu. Ma tenei ka uru mai nga ohorere huna me nga tohutoro ki te Outcast taketake e arohaina ana.

Ki te titiro, he tino whakamataku te keemu, e whakaatu ana i nga whenua whakamiharo o Adelpha. Ko te whakakotahitanga o nga mea taiao me nga mea miihini e hanga ana i te ahua o te miharo me te marearea e maumahara ana ki te Avatar rongonui: Frontiers of Pandora and Zelda Tears of the Kingdom.

Te Putea: He Timatatanga Hou ka tukuna ki runga i nga reanga reanga hou me nga papaaho PC, he maha nga whiringa mo nga kaitakaro ki te timata i tenei haerenga whakamiharo. I tenei wa, ka taea e nga kaiwhaiwhai e tatari ana mo te pakiwaitara te tirotiro i etahi atu keemu mahi whakahihiri kia mau ai o ratou wairua petipeti.

I roto i te katoa, ko te tukunga tata o Outcast: A New Beginning kua puta te wawata nui i waenga i nga kaiwhaiwhai kua roa me te hunga tauhou, e oati ana he wheako petipeti tino maumahara me te rumaki i roto i te ao mau o Adelpha.