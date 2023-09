The Crew Motorfest: He Wheako Mahere Huri Keemu

Ko te keemu reihi ao tuwhera a Ubisoft, Te Crew Motorfest, kua whakaurua he mapi e huri ana i nga upoko o te hapori petipeti. Kaore i rite ki te nuinga o nga mapi keemu ataata, he maha nga wa ka taea te mahi, ko te mapi a The Crew Motorfest e kiia ana ko te mapi keemu ataata pai rawa atu o te tau 2023.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino rongonui o te mapi ko tana whakaurunga korekore ki te ao keemu. I a ratou e torotoro haere ana i nga rori, i nga ramps me nga puke o Hawai'i, ka taea e ratou te whakatuwhera i te mapi kia pai ake te tirohanga ki te motu. Ko te mea e tino whakamīharo ana tenei mapi ko te tino 3D me te tino kiko. Ka taea e nga kaitakaro te huri i te mapi a tawhio noa i te wa e neke haere tonu ana nga waka me nga waka rererangi i roto i te waa tuuturu, me te taapiri i tetahi paparanga rumaki.

Engari kaore e mutu i reira. He mea whakamiharo te taumata o nga korero o te mapi. Ma te toro atu ki tetahi waahi o te motu ka kitea he whakaaturanga mo te ao keemu, kua oti me nga NPC e haere ana i o raatau mahinga o ia ra me nga motuka e haere ana. Ko tenei taumata o te taunekeneke me te pono he mea onge i roto i nga mapi keemu ataata.

I runga i te taumata whaitake, ko te mahere a The Crew Motorfest e whakarato ana i nga korero whai hua ki nga kaitakaro. E whakaatu ana i nga waahi e hono ana nga rori, te ahua o nga whare, te waahi o nga puke, me etahi atu ahuatanga matawhenua. Ko tenei aro ki nga korero kaore i te whakanui noa i te wheako petipeti engari ka awhina ano hoki i nga kaitakaro ki te whakatere i te ao keemu.

Ko te whakaurunga o taua mapi whakamīharo me te whai hua ka whakatakoto he paerewa hou mo nga mapi keemu ataata. He rereke te rereke ki etahi atu putanga tata nei, penei i a Starfield, i whakahēhia mo tana mapi i roto i te keemu ngoikore me te kore awhina.

Ko te hangarau mapi hou a Ubisoft e patai ana he aha atu ano ka taea e raatau. He maha nga kaitakaro kei te moemoea ake i nga mea ka taea, e kii ana he keemu mapi e whakakotahi ana i te torotoro me nga kaporeihana rongonui a Ubisoft penei i a Assassin's Creed, Watch Dogs ranei.

Hei whakamutunga, ko te mapi a The Crew Motorfest he huringa keemu. Ka tukuna he taumata o te taipitopito, te taunekeneke, me te whaihua e kitea ana i roto i nga mapi keemu ataata. Ko tenei mahi hou e whakatakoto ana he pae hou mo nga whanaketanga a meake nei i roto i te umanga petipeti.

