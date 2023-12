Tirohia nga Hiringa o te Ora i "Te Ra I mua" i runga i te GeForce NOW

Whakapaia mo te haerenga whakangao adrenaline i roto i te ao i muri i te apocalyptic o "Te Ra I Mua." I whakawhanakehia e Fntastic, ko tenei keemu MMO whakamataku o te ao tuwhera ka kawe koe ki te tai rawhiti o te United States, i reira nga zombies kua kaha te hapori. Hei mema matua, he mema Whakamutunga ranei mo GeForce NOW, ka taea e koe te rere i tenei keemu ki runga i tetahi taputapu me te tautoko RTX ON.

Rukuhia koe ki roto i te taone nui o New Fortune City, ki tonu i nga papaahi teitei, nga toa maha, me nga whare tapere nui. Torotoro te ao whanui ma te whakamahi i nga momo momo waka, ka mau ki etahi atu kaitakaro me nga mea ora kua pangia kia ora. Kohikohia nga taonga utu nui, whakaotihia nga rapunga me te hanga i to ake whare i a koe e whakatere ana i roto i te huringa ao-a-po.

Ka wheako i te harikoa o te hanga hapori mai i te whakamarie o to moenga, te rere i te keemu mai i te kapua. Ka taea e nga mema matua te harikoa ki te keemu tae atu ki te 1080p me te 60 papa mo ia hekona, ka taea e nga mema Ultimate te tango painga mo nga waahi petipeti roa, nga whakataunga ultrawide, me te rere ki te 4K me te 120 fps. Ko nga mema e rua e whakaatu ana i te tirotiro hihi i te waa, e mau mai ana i nga rama whakaata whakamiharo ki nga huihuinga katoa me te hunga mate.

Ka eke ki runga i tetahi haerenga epic i roto i te "Avatar: Frontiers of Pandora"

Haere ki roto i te ao whakahirahira o Pandora me te "Avatar: Frontiers of Pandora," te keemu mahi-maamaa tuwhera-ao mai i Ubisoft. I runga i nga kiriata Avatar rongonui, ka ruku te keemu nei ki te rohe o Pandora e kiia nei ko te Western Frontier. Hei mema mo te GeForce NOW Ultimate, ka taea e koe te whakawhiti i tenei mahinga whakahirahira i runga i tetahi taputapu, i whakakahangia e nga kaitoro GeForce RTX 4080 i te kapua.

Hono atu ki etahi atu hapu ki te tiaki i a Pandora mai i te kaporeihana RDA hiakai rawa. Whakaritehia to ahua, hanga taputapu hou, me te whakapai ake i o pukenga me o patu ki te whakamahi i te kaha me te ngawari. Huri mai i te rangi i runga i a Banshees, nga momo tarakona pakiwaitara e taea ai e koe te tuhura i te whanui o Western Frontier me te uru atu ki te whawhai rererangi me te RDA.

Ka wheako i tenei haerenga whakamihi titiro penei i mua me GeForce NOW. Ka taea e nga mema tino pai te keemu tae atu ki te 4K taumira, ka rukuhia ki roto i nga whenua puihi me nga tirohanga whakamiharo o Pandora. Ma te maia me te kaha o te Na'vi e arahi i a koe e whawhai ana mo te heke mai o tenei ao whakamiharo.

Tirohia nga Ao Whakapaipai o Ori i runga i te GeForce NOW

Whakauruhia he haerenga whakamihi i roto i nga ao whakahirahira o Ori me GeForce NOW. Hono atu ki te kaitiaki wairua a Ori i a ia e torotoro ana i nga whenua whakamiharo, ki tonu i te morearea i roto i “Ori and the Blind Forest: Definitive Edition” me “Ori and the Will of the Wisps.” Ko enei taitara Xbox PC Game Pass ko nga taapiri hou ki te whare pukapuka GeForce NOW, e tuku ana i nga mema ki te whai waahi ki te wheako i nga raupapa morearea toa-toa.

I roto i “Ori and the Blind Forest: Definitive Edition,” awhinatia a Ori ki te whakahoki i te toenga ki te ngahere i muri i te wehenga mai i tona kainga i te wa o te tupuhi kino. Ma te mahi tahi me te wairua ko Sein te ingoa, me rapu a Ori i tana tino mutunga me te wikitoria i nga aitua i roto i te ao ataahua o Nibel.

Haere tonu te haerenga a Ori i roto i “Ori and the Will of the Wisps,” ka haere koe ki te whenua hou o Niwen. Awhina i te ruru whati-parirau ko Ku te ingoa me te whakaora i te whenua i te pirau pouri i te wa e hurahia ana nga hoa hou, hoa riri me nga mea ngaro i te huarahi.

Rerehia enei mahinga whakamihi ki runga tata ki nga taputapu katoa, na te kaha o te kapua. Ka taea hoki e nga mema o GeForce NOW Ultimate te whakarei ake i o raatau wheako petipeti me te awhe hihiko teitei i runga i nga taputapu tautoko, me te ruku i a ratau ki nga tirohanga whakamiharo o te raupapa Ori.

Tirohia te LEGO Fortnite i te Kapua

Kia rite mo te whakakotahitanga ahurei o LEGO me Fortnite me "LEGO Fortnite" i runga i te GeForce NOW. I whakawhanakehia e Epic Games, ma tenei keemu ka taea e koe te whakaputa i o mahi auaha ma te hanga me te whakarite i te turanga kaainga mutunga ma te whakamahi i nga huānga LEGO. Tonoa nga tangata o te kainga ki te kohi rawa kia ora ai i te po, ka timata ki nga mahi maia ki te rapu rawa onge i roto i nga ana hohonu.

Kaua e ngaro i runga i nga keemu hou 17 e hono ana ki te whare pukapuka GeForce NOW, tae atu ki te "World War Z: Aftermath," "Warhammer 40,000: Rogue Trader," me "Fortnite Festival." He mea pai mo te katoa ki runga i te GeForce NOW, he maha nga kohinga keemu mo ia hiahia petipeti.

Ahakoa ko te "Halo Infinite" e tino tumanakohia ana i pa ki etahi take hangarau i te wa o tana tukunga i whakamaheretia i te marama o Hepetema, kei te kaha te mahi a te roopu GeForce NOW me Microsoft me te kaiwhakawhanake keemu 343 Industries ki te kawe mai i te keemu ki te ratonga i te wa e heke mai nei. Kia mau ki te GFN Rāpare mo etahi atu korero mo tenei whanaketanga whakaongaonga.

