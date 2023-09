15 Pūmanawa PDF Mīharo mo Windows 10 i te tau 2023

I roto i te ao matihiko o enei ra, he mea nui te whai rorohiko PDF pono mo te reremahi pai me te whakahaere tuhinga. Mo nga kaiwhakamahi Windows 10, he maha nga whiringa e waatea ana, engari ko te kowhiri i te raupaparorohiko pai ka raru. Hei awhina i te whakamaarama i to rapunga, kua whakahiatohia e matou he rarangi o te 15 nga raupaparorohiko PDF tino miharo i hangaia mo Windows 10 i te tau 2023. Ko enei tono rorohiko e tuku ana i te whānuitanga o nga ahuatanga me te whakarato i te wheako kaiwhakamahi ngawari, na te mea he taputapu tino nui mo nga tangata takitahi me nga pakihi. rite tonu.

Adobe Photoshop Huānga 2023 | Pūmanawa Whakatika Whakaahua

Ko Adobe Photoshop Elements 2023 he pūmanawa whakatika whakaahua i hangaia mo Windows PC. Ka whakamahia e ia te hangarau Adobe Sensei AI ki te whakaaunoa i nga mahi me te tuku i nga kaiwhakamahi ki te aro ki nga whakapainga auaha. Ma te 61 nga whakarereketanga kua arahina, ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga hohonu, nga whenua tino pai, te whakakapi i nga papamuri, me te hanga duotone hou. Ka tukuna ano e te raupaparorohiko nga hangahanga whaiaro na roto i te toirau me nga tauira whakaatakiriata me nga ihirangi auaha hou. I tua atu, ka whakaratohia e ia he paetukutuku me nga tono hoa waea mo te whakatika whakaahua i nga wa e haere ana.

Ko nga ahuatanga matua o te Adobe Photoshop Elements 2023 ko te hangarau Adobe Sensei AI, 61 nga whakarereketanga arataki, nga mea hanga whaiaro, me te kaha ki te haere ki tua atu o to papamahi. Ahakoa karekau te raupaparorohiko i nga mahi matatau o te katoa o te putanga Photoshop, ka whakanuia mo te utu me te urunga mo te hunga timata.

Microsoft 365 Whaiaro

Ka tukuna e Microsoft 365 Personal he huinga matawhānui o nga taupānga tari me nga ahuatanga haumarutanga matatau. Ma te utu o nga taupānga Office pera i a Word, Excel, me te PowerPoint, ka ngawari nga kaiwhakamahi ki te hanga me te whakarite i o raatau tuhinga. Kei roto hoki i te ohaurunga te 1TB o te rokiroki kapua i runga i te OneDrive, ka taea te uru ki nga konae me te tiritahi puta noa i nga taputapu. Ko te Outlook, he imeera haumaru me te taupānga maramataka, kei roto hoki i te ohaurunga. Ka taea te whakamahi i te rorohiko ki runga i nga taputapu maha, e tuku ana i te ngawari.

Ko nga ahuatanga matua o Microsoft 365 Personal ko te kaha ki te hanga, ki te whakarite, ki te mahi ngawari, nga tono utu utu a Office, 1TB o te rokiroki kapua OneDrive, Outlook mo nga imeera me nga maramataka, me nga ahuatanga haumarutanga matatau. Ka kitea e etahi o nga kaiwhakamahi te atanga he maamaa, a ko te tauira ohaurunga kaore pea e pai ki te katoa, engari ko te nuinga he mea rongonui mo te hunga e rapu ana i tetahi huinga tari whanui me te rokiroki kapua.

Kindle Paperwhite me te Marama Mahana Whakaritea

Ko te Kindle Paperwhite he kaipanui-i hangaia he kaupapa e tuku ana i te wheako panui pai ake. Ma tana whakaaturanga 6.8″, te rama mahana ka taea te whakarite, me nga taitapa angiangi, i hangaia hei whakatauira i te wheako o te panui ki runga pepa tuuturu. Ko te whakaaturanga kanapa-kore ka whakarite kia pai te panui ahakoa i roto i te kanapa o te ra, ko te ahua parewai e pai ana mo te panui takutai, kaukau ranei. Ka taea e te Kindle Paperwhite te penapena mano o nga taitara me te tuku ki te 10 wiki o te ora o te pākahiko. Ka whai waahi ano ki te Kindle Unlimited, ka kitea e koe neke atu i te 2 miriona taitara me nga mano o nga pukapuka oro. Na tana atanga ngawari ki te whakamahi me te hoahoa kiato, he watea, he ngahau hoki tenei kaipanui-e ki te whai i to tikanga panui.

Ko nga ahuatanga matua o te Kindle Paperwhite ko te whakaaturanga 6.8″ me te rama whakamahana ka taea te whakarite, he hoahoa a-mua me te whakaaturanga kore-kiri, he parewai mo te rumaki ohorere, te kaha ki te penapena i nga mano o nga taitara, tae atu ki te 10 wiki o te ora o te pākahiko, me uru ki te Kindle Unlimited me nga pukapuka ororongo. Ka kitea e etahi o nga kaiwhakamahi kei te rangirua te atanga kaiwhakamahi, a ka raru pea te mata pa ki te whakautu i etahi wa, engari i te nuinga o te waa he pai te whiriwhiri mo te hunga kaingākau e rapu ana i tetahi taputapu whakatapua mo o raatau panui panui.

Puna: Adobe, Microsoft, Amazon