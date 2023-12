Te Whakakitenga i nga Utu Nui mo te Ora ki nga Taone Ora o Amerika

Whakarāpopototanga: Ka tirotirohia e tenei tuhinga nga ahuatanga o te noho ki nga taone hihiri puta noa i te United States, e whakaatu ana i nga utu nui e pa ana ki nga whakapaunga o ia ra. Mai i nga taone rongonui penei i New York me San Francisco ki nga waahi tuuruhi penei i a Orlando me nga pokapu ahurea pera i a Austin, ka whakaatuhia e ia taone ona ake wero putea motuhake mo nga kainoho.

New York City – He Utu Nga Moemoea

Ko te noho ki te taone e kore e moe he moemoea kua tutuki, engari ka tae mai me te utu utu nui. Ko te taone nui o New York e rongonui ana mo ona papaahi teitei me nga rama Broadway, a e mohiotia ana ko tetahi o nga waahi tino utu ki te karanga ki te kainga. Mai i te utu nui o te whare ki te utu kai nui, ko te noho ki te Aporo Nui ka raru to putea.

San Francisco – Kei hea nga mahi hou e tutuki ai nga utu nui

I te mea he whare hangarau e tipu ana, ka kukume a San Francisco i te maha o nga rangatahi ngaio e rapu whai waahi ana. Heoi, na te pai o te taone nui ka piki ake nga utu whare me te oranga whakataetae. Ko te whakatere i nga tiriti pukepuke me nga motuka taura rongonui he waahanga o te wheako o San Francisco, engari kaore pea te punaha waka a-iwi o te taone e whakaora ia koe mai i te whakapau moni nui mo te haere.

Orlando – Kei hea te makutu me nga pire e tukinga ana

He waahi rongonui a Orlando mo nga tuuruhi, ina koa na ona papa kaupapa pera i a Disney me Universal. Heoi, mo te hunga e hiahia ana ki te hanga i a Orlando hei kainga tuturu mo ratou, ko te utu o te oranga ka taea te eke ki te roera. Ka piki haere nga utu mo nga whare, ina koa ki nga kaainga tata ki nga papa kaupapa, me te pai ki nga tuku o te taone nui ka tere ake te utu.

Chicago – He Awhiowhio Whakapaunga i te taone hau

Ko nga mea whakamiharo o te hangahanga o Chicago me te pizza riu hohonu e whai hua ana ki tona ataahua. Heoi ano, ko te utu o te noho ki te taone o Windy, he awhiowhio putea mo te hunga kore i rite. Ko nga utu hoko whare teitei-te-rangi me te momo kai kanorau ka tino whakapouri i to tahua-marama.

Denver – Kei hea ka piki nga utu ora me te teitei

Ko nga whenua ataahua me nga ahuatanga ahurea tipu ka waiho a Denver hei waahi whakahihiri hei noho. Heoi, ehara ko te teitei anake te mea teitei o tenei taone nui. Ko nga utu oranga, tae atu ki nga utu reti me nga utu kaainga, kei te piki haere tonu, ka uaua ake te rapu i nga whiringa utu. Ko te koa ki nga haerenga o waho me nga papa whenua e tata ana ka tae mai me nga utu taapiri.

Austin – Kei Te Puoro Te Waiata I Te taha o Nga Whakapaunga Ora

Ko te ahua puoro puoro o Austin me te tipu o te hangarau kua tukuna ki runga i te mapi. Heoi, na te pikinga o te rongonui o te taone nui kua piki ake nga utu oranga. He wero te rapu whare utu i roto i tenei taone nui, a ko te pai ki te kanorau o nga whenua kai ka hiahia koe ki te whakarite putea.

Washington, DC - Te whakapaipai me te Tohu Utu Nui

I te mea ko te pokapū tōrangapū o te United States, ko Washington, DC, ehara i te noho anake o te mana engari he taone nui hoki te utu oranga. Ko te maakete hoko whare e kii ana i nga utu utu, na te mea he uaua ki te kimi whare utu. Ahakoa te taone nui e tuku ana i nga taonga whakapaipai, ko te whai waahi ki roto i tona oranga ahurea ka hiahiatia he whakamahere putea.

Seattle - Kei hea te Rangatiratanga Hangarau me nga whakapaunga e whai ana

Ko Seattle, te kainga o nga roroa hangarau penei i a Amazon me Microsoft, e tohu ana i te whitinga o nga mahi auaha me nga wero putea. Ko te pikinga ohaoha o te taone nui na te hangarau, kua piki te utu o nga whare, me te hiahia ki te whakamahere rautaki ki te whakatere i te maakete whare. Ko te whakauru ki te ahurea kawhe rongonui o Seattle ka whai utu ano.

Hei mutunga, ko te noho ki nga taone nui o Amerika he maha nga whai waahi me nga wheako, engari he nui te utu. Ko nga utu nui e kitea ana i roto i nga taone penei i New York, San Francisco, Orlando, Chicago, Denver, Austin, Washington, DC, me Seattle e hiahia ana nga kainoho kia ata whakahaere i a raatau putea kia pai ai nga mea katoa kei enei taone nui.