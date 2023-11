He Paanga i roto i te Pungao Whakahou: Te Whakamahi i te Mana Tai ki te Whakaae i nga Tono Pungao o te Ao

Kua kitea e nga kaiputaiao tetahi tikanga pakaru whenua mo te whakaputa i te hiko whakahou ma te whakamahi i te hiko tai, e tuku ana i te otinga pai ki te whakatutuki i nga matea hiko o te ao. Ka taea e tenei pakaruhanga whakamiharo te tohu i te nekehanga nui ki te oranga ake ake.

Ko te kaha o te taima e whakamahi ana i te kaha mai i te piki me te heke o te tai moana, ka huri hei hiko. Kaore i rite ki te kaha o te ra, o te hau ranei, ka tino matapaehia, ka rite tonu te hiko o te tai, na reira he puna pono me te whai hua mo te kaha whakahou.

I nga wa o mua, he maha nga wero kua pa ki te kaha tai, penei i te utu nui me te iti o nga waahi matawhenua e tika ana mo nga tipu hiko tai. Heoi, he mihi ki te ahu whakamua i roto i te hangarau me te hangarau auaha, kei te hinga enei aukati. Kua whakawhanakehia e nga miihini nga hoahoa hikohiko hou me nga punaha hurihanga hiko pai kua tino piki ake te whaihua me te utu mo te whakamahi hiko tai.

“Rima tekau tau ki muri, he moemoea noa te whakaaro mo te mana tai i runga i te tauine nui. I tenei ra, kei te tata tonu tatou ki te whakatutuki i tenei kaupapa,” e kii ana a Takuta Sarah Thompson, he kairangahau rangatira mo te kaha whakahou i te Whare Wananga o te Ao Roopu.

He nui nga hua ka puta mai i te kaha tai. Ma te whakamahi tika i te kaha tai, ka taea e nga iwi te whakaiti i to ratou whakawhirinaki ki nga kora matatoka, te whakaheke i te huringa o te rangi, me te whakatairanga i te whanaketanga taumau. I tua atu, i te mea kei te tata tonu nga tipu hiko taima ki nga rohe takutai, ka kaha ake te whakaputa i te hiko ma, me te whakaiti i nga mate tuku e pa ana ki te tuku hiko i nga tawhiti tawhiti.

FAQ:

P: Me pehea te mahi a te tai tai?

A: Ko te kaha o te taima e whakamahi ana i te kaha mai i te piki me te heke o te tai moana, ka huri hei hiko ma te whakamahi i nga kapohau motuhake.

Q: He aha nga painga o te mana tai?

A: Ko te kaha taima he matapae, he rite tonu, he puna hiko whakahou, ka whakaiti i te whakawhirinaki ki nga kora matatoka me te whai waahi ki te whakaheke i te huringa o te rangi.

P: He wero kei te taha o te kaha tai?

A: Ko te mana tai i mua i mua i nga wero e pa ana ki te utu me te iti o te waahi whenua. Heoi, ko te ahunga whakamua i roto i te hangarau ka kaha ake te whai hua me te utu.

P: Kei hea nga tipu hiko taimo e tuu ai?

A: Kei te nuinga o nga wa kei nga rohe takutai nga tipu hiko tai, ka taea te whakamahi pai ake te kaha o te tai.