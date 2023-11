10 Nga Waea Matapihi Hurihuri i rangatira i te maakete i te tau 2023

Ko te maakete atamai o te ao kua kite i te tipu o mua i roto i nga tau kua pahure ake nei, na te ahu whakamua o te hangarau, te whakarereke i nga hiahia o nga kaihoko, me te hiahia tonu mo te honohono. I a matou e tirotiro ana i nga waea atamai tino hoko o te tau 2023, ka kitea kua tipu enei taputapu ki tua atu i nga taputapu korero noa, kua noho hei waahanga nui o te ao hou, e whakanui ana i te hua, whakangahau, me era atu.

1. Phoenix X1 - I huri te Phoenix X1 i te maakete me ona kaha AI tapahi-mata, e tuku ana i nga ahuatanga whakawhaiaro matatau me nga taunekeneke reo kore. Ko tana punaha kaamera kaha i hopu i nga whakaahua me nga riipene ataata, i te mea ko tana hoahoa kiko me te whakaatu hihiri i tino paingia e te hunga kaingākau hangarau.

2. Nexus X - Ko te Nexus X na Google i whakauru i te ao ki te mana o te maramara Tensor G3, i huri i te AI me te kaha ako miihini i runga i nga waea atamai. Me nga ahuatanga penei i te whakarapopototanga o nga wharangi paetukutuku me te taputapu Ororongo Magic Eraser, ka whakatauhia e te Nexus X tetahi paerewa hou mo nga taputapu atamai.

3. Tupuni Z Flip 5 – I miharo a Samsung i nga kaihoko me tana tupuni Z Flip 5, he waea atamai kikorangi me te kopa e hono ana te ahua me te mahi. Ko tana hoahoa anga anga me te ahua tapawha i te wa e tutakina ana he taputapu tino pai ki te pukoro, i te mea ko tana whakaaturanga kopaki auaha he nui ake te mata mo te kai ihirangi.

4. iPhone 15 Pro Max - I kaha tonu a Apple ki te whakahaere i te maakete me tana iPhone 15 Pro Max, e whakaatu ana i te hoahoa titanium kaha me te maamaa me te maramara A17 Pro e arahi ana i te ahumahi. Ko tenei taputapu ehara i te mea he mahi tino pai engari i whakamanamana ano hoki he punaha kamera hurihuri, tae atu ki te arotahi 5X Telephoto.

5. OnePlus 9 Pro – I whakakoia e OnePlus tona turanga hei kaikawe matua i roto i te umanga atamai me te OnePlus 9 Pro. I tukuna e tenei taputapu he wheako kaiwhakamahi ngawari, he mea whakahaere e tana tukatuka tere me te pai. Na te kaha o te kamera me te whakaaturanga whakamiharo, ko te OnePlus 9 Pro te mea tino pai mo te hunga kaingākau whakaahua.

6. Xiaomi Mi 12 - I miharo a Xiaomi ki nga kaihoko me tana Mi 12, he mea hanga ki te tukatuka Snapdragon kaha me te punaha kamera whakamiharo. I whakakotahihia e tenei taputapu te mana tukatuka mata me te whakaaturanga rumaki, ka waiho hei huarahi pai mo nga kaikaro me te hunga kaingākau rongorau.

7. Huawei P50 Pro - Ahakoa e pa ana ki nga wero i te maakete o te ao, i whakaatu a Huawei i tana mahi hou me te P50 Pro. Ma te aro ki te hangarau kamera me te hoahoa kiko, ka miharo te P50 Pro i nga kaiwhakamahi me ona kaha ki te whakaahua me nga whakaritenga tino mahi.

8. Sony Xperia 1 III - Ko te Xperia 1 III na Sony i whakaatu te pono o te waitohu ki te tuku i te wheako rongorau pai ake. Ko tana whakaaturanga 4K HDR OLED me te punaha kamera matatau i mau i nga tirohanga whakamiharo, i te wa e mau ana tana tukatuka kaha ki te mahi maeneene puta noa i nga momo tono.

9. LG Velvet 2 Pro - I hanga e LG te pakaru i te maakete me tana Velvet 2 Pro, e whakaatu ana i te hoahoa ahurei me nga waahanga kaha. Ma te aro ki te wheako kaiwhakamahi me te whai kiko, ka tukuna e te Velvet 2 Pro nga mahi maha me te tu i waenga i nga kaiwhakataetae.

10. Motorola Edge 30 – Ko Motorola's Edge 30 i tuku he huinga whakamihiharo o nga ahuatanga, tae atu ki te whakaaturanga tere-whakahou, te kaha o te kamera me te mahi pono. Ko tana hoahoa maamaa me te utu whakataetae i pai ai te whiriwhiri i roto i te waahanga waenga.

Ko enei waea atamai ehara i te mea i mau i nga ngakau o nga kaihoko engari i turaki ano i nga rohe o te hangarau, e para ana i te huarahi mo nga mahi hou o te ao. I te wa e tipu haere tonu ana te maakete atamai o te ao, kua whakatauhia e enei taputapu te waahi mo te wa hou o te honohono, hua, me te whakangahau.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. P: Ko tehea waea atamai he pai rawa atu nga kaamera kamera i te tau 2023?

- A: Ko te iPhone 15 Pro Max i tu mai me tana punaha kamera motuhake, tae atu ki te 5X Telephoto arotahi.

2. Q: He aha te mea i ahurei ai te Nexus X?

– A: I whakauruhia e te Nexus X te maramara Tensor G3, te huri i te AI me te kaha ako miihini ki runga waea atamai.

3. P: He aha nga ahuatanga o te tupuni Z Flip 5?

– A: Ko te tupuni Z Flip 5 i tuku he hoahoa kiko me te takai, te whakakotahi i te ahua me te ngawari o te pukoro.

4. P: Ko tehea waea atamai i mohiotia mo ona kaha petipeti whakamiharo?

– A: I tukuna e te Xiaomi Mi 12 te mana tukatuka mata me te whakaaturanga rumaki, he mea tino pai ki waenga i nga kaitakaro.

5. Q: He aha nga ahuatanga matua o te Huawei P50 Pro?

– A: Ko te Huawei P50 Pro i whakamihi i nga kaiwhakamahi me ona kaha ki te whakaahua me te hoahoa kiko.