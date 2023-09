Xiaomi 13T Rangatū: Tautoko Pūmanawa Top-Notch me nga Render Ritenga

Kua whakaritea a Xiaomi ki te whakarewa i te raupapa 13T e tino tumanakohia ana i Uropi i te Mahuru 26. Ko enei taputapu ko te tuatahi i roto i te whanau Xiaomi ki te whiwhi tautoko rorohiko whakamiharo, tae atu ki nga whakahoutanga OS 4 me nga tau 5 o nga waahi haumaru. Ko te raupapa 13T ka rua nga tauira: ko te Xiaomi 13T me te Xiaomi 13T Pro, kua whakamanahia ano.

Ma te kore mana, ko te tumanako ka timata nga waea e rua me MIUI 14 i runga i te Android 13, te putanga hou e waatea ana mo te kiri Xiaomi. Ahakoa kaore ano kia whakaatuhia nga korero whaimana, e kii ana nga riipapa ko te 13T Pro ka rite ki te Redmi K60 Ultra, e whakaatu ana i te chipset Dimensity 9200+ me te pākahiko 5,000mAh me te 120W te utu tere. I tetahi atu taha, ka tae mai te 13T me te Dimensity 8200-Ultra me te pākahiko 5,000mAh me te 67W puhoi te utu.

Ko nga whakaaro e rua e korerohia ana ka tohatoha etahi ahuatanga, tae atu ki te whakaaturanga 6.67-inihi 144Hz AMOLED me te taumira o te 1,220 x 2,712 pika. Ko te whakaaturanga ka tukuna he kanapa teitei o te 2,600 nits. I tua atu, ka tae mai nga waea me te tohu IP68 mo te wai me te aukati i te puehu, me te whakamarumaru Gorilla Glass 5 mo o raatau whakaaturanga.

Ko tetahi rereke rereke i waenga i te 13T Pro me te K60 Ultra ko nga korero a te kamera. Ko te raupapa 13T e kiia ana ko te kamera matua 50MP me te puoro IMX707, he kamera waea 50MP me te arotahi 50mm, he kamera ultra-whanui 12MP me te arotahi 15mm, me te kamera selfie 20MP. He mea whakamiharo, ko enei kamera ka mau i te tohu Leica, ka uru atu ki te taupānga kamera te huinga o nga ahuatanga o Leica.

E ai ki nga patai, ko te Xiaomi 13T me te 8GB o te RAM me te 256GB o te rokiroki ka utu mo te 700 euros, ko te Xiaomi 13T Pro teitei ake, me te 12GB o te RAM me te 512GB o te rokiroki, ka hokona mo te €900.

I roto i te katoa, ko te raupapa Xiaomi 13T kei te hanga hei rarangi tino pai me te tautoko raupaparorohiko me nga ahuatanga kaha. Kei te rikarika nga kaiwhaiwhai me nga kaingākau hangarau ki te whakarewanga mana kia mau o ratou ringa ki enei taputapu.

