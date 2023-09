Ka mahi tahi a Microsoft me Barclays ki te Whakarewa i te Xbox Mastercard

Kua panuitia e Microsoft tana mahi tahi me Barclays ki te whakauru i te "Xbox Mastercard," he kaari nama hou i hangaia mo nga kaiwhakamahi Xbox. Ahakoa ka waatea noa ki te Xbox Insiders i te Mahuru 21st, ka uru ki nga kaiwhakamahi katoa i te United States hei te 2024.

Ko te Xbox Mastercard te whai waahi ki nga kaiwhakamahi ki te whiwhi tohu mo nga keemu Xbox me nga taapiri i runga i o raatau hoko. Ka whakaratohia e nga momo momo reiti moni tere, penei i te 5x tohu kaari mo nga hua e tika ana i te Toa Microsoft, 3x tohu kaari i runga i nga ratonga roma e tika ana penei i a Netflix me Disney +, me te 3x tohu kaari mo nga ratonga tuku kai e tika ana penei i a Grubhub me DoorDash. Mo nga hoko katoa o ia ra, ka whiwhi nga kaihoko 1x tohu kaari.

Hei taapiri, he maha nga painga ka parekareka ki nga mema kaari, tae atu ki te 5,000 nga tohu kaari (he rite ki te uara $50) i muri i to raatau hoko tuatahi. Ka whiwhi nga mema hou mo nga marama e toru o te Xbox Game Pass Ultimate, me etahi atu painga.

Ko nga tangata hiahia me uru tuatahi ki te kaupapa Xbox Insider kia uru atu ai ki te Xbox Mastercard. Ko te waatea o te kaari ka tukuna i roto i nga ngaru ki nga mema Insider puta noa i te toenga o te tau 2023. Ka timata te Mahuru 21, ka taea e nga kaiwhakamahi te tono mo te kaari.

I kii te roopu Xbox, "E mohio ana matou kei te pirangi nga kaitakaro ki te whiwhi wariu ake mai i te Xbox, a kua rongo matou i nga urupare mai i te hapori e hiahia ana ratou kia maha ake nga huarahi ki te whiwhi wariu mai i a raatau hokonga… Ka waatea noa te Xbox Mastercard ki nga Xbox Insiders i roto. te 50 United States ka timata i te Mahuru 21, me te waatea ki nga kaitakaro Xbox katoa i te 50 United States ka tae mai i te 2024.

Kei te whakamahere koe ki te tiki Xbox Mastercard? Kia mohio tatou i roto i te waahanga korero i raro nei.

