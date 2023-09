Ka Whakatakihia e Xbox te Xbox Mastercard ki nga Kaiakaro utu

Kua hurahia e Xbox tana whakahere hou mo nga kaitoro: te Xbox Mastercard mana. Ko te kaari nama, i tukuna e Barclays, ka taea e nga kaiwhakamahi te whiwhi tohu mai i nga hoko o ia ra ka taea te utu mo nga keemu, taapiri ranei i te toa Xbox. Ka tukuna ano e te kaari te kowhiringa ki te whakawhaiaro i a ia me te gamertag a te kaiwhakamahi kua mau ki tetahi o nga hoahoa rereke e rima e whakaatu ana i te tohu Xbox. Heoi ano, he herenga mo te whiwhi i te kaari. Ko nga kaitono he Xbox Insiders me noho ki te whenua o Amerika, Alaska, Hawaii ranei.

He rite ki etahi atu kaari nama e pa ana ki te utu, ka whiwhi tohu nga kaiwhakamahi mo ia $1 e whakapaua ana e ratou mo te kaari nama kaikaro. Ka taea e ratou te whiwhi tohu nui ake i te wa e hoko ana i nga waahi motuhake. Kei roto i tenei ko te whiwhi tohu 5x mo nga hua e tika ana i nga toa Xbox me Microsoft, me nga tohu 3x i runga i nga ratonga roma e tika ana penei i a Disney Plus me Netflix. Ka tukuna ano e te kaari nga tohu 3x mo nga ratonga tuku kai e tika ana penei i a Grubhub me Doordash.

Ko nga korero mo etahi atu toa toa e tika ana kaore i te maarama. Hei tauira, kaore i te tino mohio mena ko te hoko taonga i roto i te keemu ma te putea Xbox, penei i nga moni Overwatch, ka uru ki te whiwhi 5x tohu. Ka whakawhiwhia e nga mema Xbox Mastercard he putea $50 i te ahua o nga tohu whai muri i to raatau hokonga tuatahi ka taea e ratou te pai ki te toru marama o te Xbox Game Pass Ultimate kore utu, me te koha ki te hoa mena he mema Game Pass.

Hei tono mo te Xbox Mastercard, me noho nga kaiwhakamahi hei Xbox Insiders. Ka taea tenei ma te tango i te Xbox Insider Hub mai i te Toa Microsoft i runga PC me te rapu "Xbox Insider Bundle" i runga i te papatohu Xbox me te whakauru i te tari. Ko te wa tono mo te Xbox Insiders ka timata i te Mahuru 21, ko te toenga o te United States me tatari ki te 2024 ki te tono mo te kaari nama.

