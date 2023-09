Ka Whakatauhia e te Ahurutanga o te DNA te keehi makariri mo nga tekau tau-tawhito, ka mau ki nga utu kohuru

Na te pakaruhanga DNA i whakatauhia he keehi makariri kaore i whakatauhia mo nga tau tekau. I te marama o Whiringa-a-rangi 1994, i kitea a Robin Lawrence kua werohia ki te mate i roto i tona kainga i Springfield, Virginia. I kohia e nga kaitirotiro tetahi waahanga taunakitanga mai i te waahi taihara he mea tino nui ki te whakaoti i te keehi.

Ko nga taunakitanga DNA i kohia i taua wa kaore i rite ki nga puna korero i roto i te paataka pirihimana. Heoi, i te 2019, i tukuna te DNA ki tetahi kamupene whakamatautau DNA i Virginia. Ma te whakamahi i te DNA, ka whakawhanakehia e te kamupene he korero me te tiimata ki te rapu i nga papaunga whakapapa, i te mutunga ka arahi i nga kaititiro ki tetahi whakapae ko Steven Smerk te ingoa.

Hei whakapumau ake i te tuakiri o Smerk, i whakamahia e nga pirihimana nga huahua hiato matihiko i runga i te hangarau DNA i homai e Parabon NanoLabs. Na te whakatairite i enei huahua ki nga whakaahua o Smerk i a ia e rangatahi ana, i taea e nga kairapu te whakarite he whakataetae.

I haere nga kaitirotiro ki New York, ka korero ki a Smerk, ka kohia he tauira DNA. I te wehenga atu, ka hoatu e ratou he kaari pakihi ki a Smerk. I muri tata mai, ka waea atu a Smerk ki nga kaiwawao me te whaki i te hara. Kātahi ia ka haere ki te teihana pirihimana o te rohe ka tuku i a ia ano.

E ai ki te Tumuaki a Kevin Davis o te Tari Pirihimana o Fairfax County, i whakina katoatia e Smerk, he nui nga korero hei whakamana i te rangahau whakapapa ira. I whakanuia e Davis ko te ahua o te toihara he mahi matapōkere, karekau he hononga i waenga i a Smerk raua ko Lawrence. Karekau he rekoata taihara a Smerk a koinei tana hopukanga tuatahi.

I muri tata ki te toru tekau tau o te whakatewhatewha, kua mau a Smerk ki roto i te whare herehere, ka tukuna mai i New York ki Virginia ki te whakapae i nga whakapae kohuru taumata tuarua. Karekau nga mana whakahaere i tautuhi i etahi atu hara ka pa ki a Smerk.

Ko tenei waahanga he tohu mo te ahunga whakamua o te hangarau DNA me te rangahau whakapapa, e tumanako ana mo te whakatau i nga keehi makariri kua roa nei kaore i whakatauhia.

Puna: CBS News (Kerry Breen)