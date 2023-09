Ka whiwhi a Microsoft Paint i te taputapu Tango Papamuri ki roto Windows 11

Kua tukuna e Microsoft he putanga whakahou o te taupānga Paint mo Windows 11 Ka hangaia e Insider, he whakauru taputapu tango papamuri hou. I whakapuakihia e te rangatira hangarau te whakahou i runga i tana blog ora, e kii ana ko te putanga hou o te peita kei roto tetahi waahanga ka taea te tango i te papamuri mai i tetahi pikitia ma te paatene noa o te paatene.

Ka kitea te taputapu tango papamuri i te waahanga "Whakaahua" o te paeutauta, kua tohua ko te paatene "Tangohia te Papamuri". Ka taea e nga kaiwhakamahi te tuku i te taputapu ki te kimi aunoa i te kaupapa i roto i te pikitia, te kowhiri-a-ringa ranei i te waahi e hiahia ana ratou ki te tango ma te whakamahi i te taputapu whiriwhiri. Ko te whainga o tenei ahuatanga kia ngawari ake nga kaiwhakamahi ki te whakatika me te raweke whakaahua i roto i te taupānga Paint.

Ko te putanga whakahou o Paint, kua whakaingoatia te putanga 11.2306.30.0, kei te huri haere ki Windows 11 Insiders i roto i nga awa Dev me Canary. Heoi, ko te tumanako ka watea ki nga kaiwhakamahi mutunga katoa i roto i nga wa e heke mai nei.

I mua i te tukunga o tenei whakahou, i tukuna e Microsoft tetahi atu putanga (11.2306.28.0) o taua whakahou, i uru mai he pepeke i pakaru ai te haki matatapu. Mai i tera wa kua whakatikahia e te kamupene tenei take, me te whakarite kia kore he pepeke te putanga hou.

I tenei wa kei te whakamatautau a Microsoft i te taputapu tango papamuri me tetahi roopu whiriwhiri o Windows Insiders me te kaha ki te rapu urupare mai i te hapori. Ko tenei urupare ka awhina i te kamupene ki te whakapai ake i te taputapu i mua i te tuku mana ki nga kaiwhakamahi mutunga katoa.

Na tenei taapiri hou, kei te whakanui a Microsoft i nga kaha o te taupānga Paint me te pai ake mo nga kaiwhakamahi Windows 11 he maha nga wa e mahi ana me nga whakaahua. Ko te taputapu tango papamuri he ngawari ake te tango i nga papamuri e kore e hiahiatia mai i nga pikitia, ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga whakaahua maamaa me te ahua ngaio ki roto i te taupānga.

