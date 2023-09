Kei te Mahi a Microsoft i runga i nga Pepapepa Ora AI-Powered mo Windows 11

Ko te korero a Microsoft kei te whakawhanake i nga pepapātū ora a AI mo Windows 11, ka taea te whakanui i te wheako kaiwhakamahi katoa. Ko enei pepapātū ora ka whakamahi i te hangarau AI ki te whakatika i te tirohanga hohonu me te hanga i tetahi taiao papamahi tauwhitiwhiti ake. Ko nga pepapātū ka puta ake "ora" ma te neke, te neke ranei hei whakautu ki nga nekehanga pehu, mahi taputapu ranei.

Ko nga purongo e kii ana ka tukuna e Microsoft he "paanga parallax" i roto i te whakahoutanga e haere ake nei, ka ahua puhoi ake te ahua o te pepapātū i nga mea kei runga ake, me te hohonutanga me te rumaki. Ko enei pepapātū AI-whakarei ake e tika ana kia pai te mahi me nga taputapu pa-whakahohe penei i nga papa me nga nekehanga kiore tuku iho.

He nui te haumi a Microsoft ki nga hangarau AI, i kitea mai i te whakaurunga o Bing Chat ki te mahi rapu Windows. Ko te whakaurunga o nga pepapātū ora ko tetahi atu tauira o te pono o Microsoft ki te whakauru AI ki o raatau hua. Ahakoa kaore e pai te mahi o te ahuatanga i runga i nga taputapu tawhito, ko te tumanako ka tukuna he wheako maeneene me te pai ake ki nga rorohiko pona hou, papamahi PC ranei.

Ko tenei purongo e rite ana ki te huihuinga a Microsoft kei te heke mai i te Mahuru 21, i reira ka panuitia nga whakahoutanga mo nga taputapu Surface me Windows Copilot. Ka kitea tonu mena ka whakauruhia tenei waahanga pepapātū ora a AI ki roto i nga hua kei te heke mai, ka taapirihia ranei i muri mai ma nga whakahoutanga a meake nei.

Puna: Windows Latest