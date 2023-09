Windows 10 Ko nga Whakahoutanga Huihuinga i Tukua hei Whakatau i nga Take Haumarutanga

Kua whakarewahia e Microsoft nga whakahou whakahiato e rua, KB5030211 me KB5030214, mo nga momo putanga rereke o Windows 10 tae atu ki te 22H2, 21H2, me te 1809. He mea nui enei whakahōutanga mo te whakatika i nga raru kei roto i te punaha whakahaere, he waahanga hoki o te tukunga o te Mahuru 2023 Patch Tuesday.

Kia pai ai te whakauru o enei whakahōutanga, kua whakawāteatia e Microsoft mō te tāuta aunoa. Heoi, ka taea ano e nga kaiwhakamahi te whakauru i nga whakahōutanga ā-ringa ma te uru atu ki te waahanga Windows Update i roto i nga Tautuhinga me te kowhiri i te 'Tirohia mo nga Whakahoutanga.'

Ko te whakahoutanga o Mahuru KB5030211 e whakaatu ana i nga ahuatanga rongonui e rua. Tuatahi, kei roto he taupānga Windows Backup hou e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakahaere tika i a raatau taupānga me o raatau konae, ka tuku i te kaha ki te whakaora i a raatau a muri ake nei. I tua atu, ko tenei whakahou ka whakarei ake i te kaha ki te rapu waahi o Windows 10, e whakarato ana i nga kaiwhakamahi ki nga huarere, nga korero, me nga korero hokohoko.

I tua atu, kua whakauruhia e Microsoft he tohu panui mo nga kaute Microsoft i runga i te tahua Tīmata, kia maamaa ake te kite me te whakahaere i nga panui. Ka whakatika ano tenei whakahou i nga take e pa ana ki nga huringa o te awatea o Iharaira me te whakatika i nga raru o te pouaka rapu.

Ko tetahi whakatikatika nui i roto i enei whakahoutanga whakahiato e pa ana ki te Ratonga Kaupapahere Rōpū. I mua, ka tatari te ratonga mo te 30 hēkona kia waatea te whatunga, ka whakaroa i te tukatuka kaupapa here. Na te whakahou hou, kua whakatauhia tenei take, me te whakarite kia tika te tukatuka kaupapa here me te kore e whakaroa.

I tua atu, he whakatika mo nga raruraru tukutahi tautuhinga. I mua, ahakoa i whakakāhia te takahuri mo te tukutahi i nga tautuhinga i runga i te wharangi taapiri Windows i roto i te taupānga Tautuhinga, kaore nga tautuhinga e tukutahi tika. Ko te whakahoutanga hou e whakatika ana i tenei take, me te whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi katoa.

Hei whakarāpopototanga, ko nga mea i tukuna tata nei Windows 10 whakahōunga whakahiato, KB5030211 me KB5030214, he maha nga ahuatanga hou me nga whakatikatika nui ki te punaha whakahaere. Ko enei whakahoutanga ka whakatika i nga whakaraeraetanga haumarutanga me te whakarei ake i te mahinga katoa o Windows 10. E taunaki ana kia whakauruhia e nga kaiwhakamahi enei whakahōutanga kia noho haumaru, kia arotau hoki o raatau punaha.

