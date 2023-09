He pehea te tipu o nga kai a te hunga whutupaoro i nga tau 50 kua hipa

Ko Daniel Nisbet, te Kaiwhakahaere Whutupaoro o Wales National Youth Teams, e whakamarama ana he pehea te whakarereketanga o nga kai a nga kaitoro whutupaoro i nga tau 50 kua hipa. I mua, he iti noa te aro ki te kai, me te tuku parakuihi pakeha ki nga kaitakaro i mua i te whakataetae. Heoi, mai i te waenganui o te tekau tau atu i 1990, kua noho te kai hei waahanga nui mo te whakarite a te kaitakaro mo tetahi keemu.

I tenei ra, ka whakamahia e nga karapu whutupaoro nga tohunga kai e whakamahere ana i nga kai a nga kaitakaro i runga i nga tikanga hangarau. Ko enei kai he mea whakarite ki nga hiahia takitahi o ia kaitakaro, i runga ano i nga mea e hiahia ana ratou ki te whakatutuki. Kia ata titiro tatou ki te rerekee o nga kai a nga kaitakaro i roto i nga tau.

Parakuihi

I nga wa o mua, he parai parai i mua i te tukinga, he peihana pata pata pania huka ranei penei i a Frosties kia puta te kaha ki roto i o ratau tinana. I enei ra, he omeleti me te parakihi, te harore, te tōmato me te avocado mo te parakuihi. Ko te aro nui inaianei ko te kai nui o te pūmua, me nga hua he puna nui o te pūmua mo te whakatikatika me te whakaora i nga uaua.

tina

I mua, he maha nga kai whero i pau i te hunga whutupaoro, penei i te paopao, te pakiri, te spaghetti bolognese ranei. I tenei ra, ka tohutohuhia nga kaitakaro kia rua nga wahanga o te u heihei, kia rua nga wahanga rīwai, kia rua nga momo huawhenua. Ko nga warowaiha mai i te rimurapa me te raihi he puna wahie pai ake i te rīwai na te mea he nui ake nga warowaiha. I te ra i mua i te whakataetae, ka tūtohuhia nga warowaiha tuku tere penei i te rimurapa.

paramanawa

I nga wa o mua, he poro karaka i nga kaitakaro i te haurua o te wa, ka kai ranei i te tiēre pīni kia tere te kaha. I enei wa, ka kaha ake te mohio o nga kaitakaro ki o raatau tinana, me te whiriwhiri i nga wiri whakaora pūmua, nati ranei hei paramanawa. I te ra i mua i te whakataetae, ka kai pea ratou i te inu warowaiha, penei i a Gatorade, Lucozade ranei.

Dinner

Whai muri i tetahi keemu, he ika me te maramara nga kaitoro mo te paoa o te pūmua me te warowai whakangao, engari i uru tenei ki nga ngako kukū kino. I tenei ra, he awhi hamana me nga wahanga e rua o te raihi parauri me nga huawhenua e rua. I mua i te whakataetae, ka utaina e ratou he rimurapa ma me te raihi, i te mea koinei te wahie mo te tinana mo te kaha.

waipiro

Ko te inu waipiro he wahanga o te ahurea whutupaoro, me nga kaitoro e noho tahi ana i muri i te tukinga. Heoi, e mohiotia ana i naianei ko te waipiro he whakapoipoi i te whakaora me te aukati i te horomanga matūkai. I enei ra, ka rahuitia te inu mo nga huihuinga motuhake anake, ka mutu te kai waipiro i waenganui wiki mena he keemu kei te haere mai.

I roto i nga tau tekau kua pahure ake nei, ko nga kai a te hunga whutupaoro kua rerekee, me te aro nui ki nga mahere kai takitahi me te hiranga o te kai i nga kai tika kia pai ake ai te mahi.

Rauemi:

– Daniel Nisbet, te Rōpū Whutupaoro o Wales National Youth Teams' kaiwhakahaere mahi nui