Ka hokona e Western Digital te Whare Wananga o Milpitas mo te $192.5 miriona, ka uru ki te hoko riihi

Ko te kaihanga rokiroki rorohiko o California, Western Digital, kua oti te hoko me te riihi ki te Blue Owl Capital mo tana tari Milpitas, R&D, me te whare whakangao. Ko te whare e rima nga whare, kei 901, 951, 1001, 1051, me 1101 Sandisk Drive, i hokona mo te $192.5 miriona, ko Blue Owl te kaihoko. Hei wahanga o te whakaaetanga, kua hainatia e Western Digital tetahi riihi 16 tau mo te waahi 37 eka ka roa ki te tau 2039.

Ko te puni o Milpitas, i mua ko te tari matua o te kaihanga puku kohiko SanDisk, i riro mai e Western Digital i te tau 2016. Kei roto i te puni nga tari, nga whare rangahau-whakawhanaketanga, me nga tipu whakangao, e 580,322 waewae tapawha katoa. Ko Blue Owl, e mohiotia ana mo tana aro ki nga whakawhitinga riihi, i utua te $332 mo ia waewae tapawha mo te rawa.

Ko nga utu riihi, penei i tenei, ka taea e nga kamupene te whakatuwhera i nga moni e herea ana ki nga rawa whenua. He huarahi pai tenei ki te kohi moni me te kore e hoko rakau, tuku nama ranei, ina koa i nga wa e piki ake ai nga reiti huamoni, i te wa e iti ana te uara o te kamupene.

Ko te utu kararehe o Western Digital kua pahekeheke, kua piki ake ma te 37% i tenei tau engari kua heke iho ma te 43% mai i tana tihi i Paenga-whawha 2021. I tenei wa, tata ki te $14 piriona te nui o te maakete o te kamupene. I te tau putea o mua, i kii a Western Digital i te ngaronga o te $1.3 piriona. Tata ki te $2 piriona te moni putea, ko te kamupene he $1.1 piriona nga putea ka tukuna hei tera tau, a ka whakatauhia he pire taake mo te $523 miriona i roto i te koata o naianei.

Aside from the Milpitas campus, Western Digital also owns its office headquarters located at 5601 Great Oaks Pkwy in San Jose.

Puna: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance