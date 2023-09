Ko te Takahanga Wonderlust a Apple e whakaatu ana i nga tauira iPhone me te Maataki Hou

Ko te huihuinga "Wonderlust" e tino tumanakohia ana e Apple kua timata i te US, e whakaatu ana i nga iPhones hou me nga tauira Apple Watch. Ko te huihuinga e whakapumau ana i nga korero maha e pa ana ki nga taputapu hou, me te whakaatu ano i nga ahuatanga ohorere.

Ko tetahi panui nui ko te neke a Apple mai i nga hononga Uira ki te USB-C paerewa-ahumahi mo te tauira taumata-urunga o te raupapa iPhone hou, te iPhone 15. Ko tenei huringa e hono ana ki nga ture hou a te EU, a ka tere ake te tuku raraunga tere. Heoi, ko te Putanga tere 3 USB-C ka waatea noa i te iPhone 15 Pro me te Pro Max.

Ko tetahi atu korero kua whakapumautia ko te toronga o te waahanga "Motu Mamati" puta noa i te raina iPhone katoa. Inaianei kei te iPhone 15 me te 15 Plus he "pire" he uhi pakiwaituhi ranei mo te kaamera me te kakari pūoko kei runga o te mata. I whiwhi urupare pai tenei ahuatanga me te iPhone 14 Pro me te Pro Max, engari i tenei wa e tuku ana i nga mahi katoa me nga taupānga ake a Apple.

Ko nga riipene mo nga tauira iPhone 15 Pro me te Pro Max e whakaatu ana i nga keehi Titanium maamaa me te kaha ake, he pono ano, ahakoa he rite tonu te utu ki nga tauira o mua.

I roto i te ohorere ohorere, ka hurahia e Apple tetahi ahuatanga hou e kiia nei ko Roadside Assist, e toro atu ana i tana ratonga kuputuhi-ma-a-a-a-rangi. Kei te US anake i te mahi tahi me te AAA, ka taea e tenei ratonga nga kaiwhakamahi ki te tono awhina i te taha rori. Ko te haumi a Apple i roto i nga hanganga amiorangi mo ana ratonga tuhinga-ma-a-rangirangi kua whai hua te kamupene Amerika Globalstar.

I te wa o te huihuinga, ko te Tumuaki o Apple a Tim Cook i korero nga korero mo nga tangata takitahi i orahia e te waahanga SOS-ma-a-tauira i runga i te tauira iPhone 14 o naianei. I tukuna ano e Cook he whakahoutanga mo te Apple Vision Pro e haere ake nei, he taputapu whakauru-mooni e tika ana kia whakarewahia i te timatanga o tera tau.

I te katoa, ko te huihuinga Wonderlust a Apple i tuku i nga korero e tatari ana i te wa e whakaatu ana i nga ahuatanga hou e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te mahi auaha me te wheako kaiwhakamahi.

Source: Chris Keall, The New Zealand Herald