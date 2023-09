vivo Teases Whakarewatanga o T2 Pro 5G i Inia: He aha te tumanako

Kei te whakatikatika a vivo ki te whakarewa i tana waea hou i roto i te raupapa T, te vivo T2 Pro 5G, i Inia. Kua timata te kamupene ki te tarai i te taputapu, e whakaatu ana i te mata kopikopiko me te tae koura whakamiharo. I puta mai tenei i muri i nga whakarewanga angitu o te T2x 5G me te T2 5G i te timatanga o tenei tau.

I runga i nga korero o te T2 5G me te iQOO Z7 Pro 5G i whakarewahia tata nei, ko te tumanako ka tae mai te T2 Pro 5G me nga ahuatanga rite. Kei roto i enei ko te whakaaturanga AMOLED 6.78-inihi nui FHD+ 120Hz curved, powered by MediaTek Dimensity 7200 SoC. Ko te waea ka haere mai me te 8GB o te RAM, kia pai ai te mahi maha me te mahi taupānga.

Mo te kaha o te kamera, ko te vivo T2 Pro 5G e tika ana kia takarohia he kamera 64MP o muri me te kamera tuarua 2MP. Ka whakaatu hoki i te kaamera mua 16MP taumira teitei, he tino pai mo te hopu i nga whakaahua whaiaro whakamiharo. Kia mau tonu te mahi o te taputapu i te ra katoa, ka uru ki te pākahiko 4600mAh e tautoko ana i te utu tere 66W, me te whakarite kia iti noa te wa mo nga kaiwhakamahi.

Ko etahi atu korero mo te vivo T2 Pro 5G e tika ana kia whakaatuhia i nga ra e haere ake nei, i te mea ka tukuna te waea i muri mai o tenei marama. Ka waatea te taputapu mo te hoko i runga i a Flipkart, me te paetukutuku mana o vivo. I tua atu, ka taea e nga toa tuimotu te hoko i te waea mo nga kaihoko e hiahia ana ki te hoko i roto i te toa.

Na ona ahuatanga whakaari me te hoahoa kiko, ko te vivo T2 Pro 5G e kiia ana he waea tino tumanakohia i Inia. Ko te hunga kaingākau ki te waea pūkoro me nga kaihoko mohio-hangarau me tiro tonu ki tana whakarewanga mana me te waatea o muri mai.

Rauemi:

– Srivatsan Sridhar, Kaingākau Hangarau Pūkoro [Kare he URL]