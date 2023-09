Ka Whakarewahia e Pixel Sky Animations te Whakaaturanga Maama Drone Tuatahi a Vancouver i te Open-Air Gala

Ko te kamupene whakaaturanga rama drone i Vancouver, a Pixel Sky Animations, ka whakanui i tana whakarewatanga mana mo te iwi me te Open-Air Gala i te Mahuru 15. Ko te huihuinga, ka tu ki te Ao Science me te False Creek, ka whakaatu hoki i te rama drone tuatahi o Vancouver. he whakaaturanga, he 700 te hunga i tae mai.

E whakapono ana a Pixel Sky Animations he mea nui te korero pakiwaitara mo nga mahi pai katoa. Ma a raatau whakaaturanga rama drone, e whai ana ratou ki te whakauru, ki te whakahihiri, ki te whakamihi i nga minenga o nga reanga katoa ma te whakamahi i te rangi po hei konae ki te peita i nga korero. Ko te whakaaturanga rama haruru kua tino hangaia mo te tirohanga tino pai mai i tetahi waahi motuhake i te Ao Putaiao, engari ka kitea mai i nga koki maha i te taha o te taiapa moana False Creek.

Ka tukuna e te Open-Air Gala he wheako kai inu waipiro mai i Bootleggers me tetahi whakaaturanga toi rumaki na Chali Rosso Art Gallery. E rua nga wahanga whakaari ka whakaingoatia e nga DJ o te ao a Ray Kash me Dezza. Ka whai waahi te hunga i tae mai ki te kawe ki nga ao hou ma nga mahi toi a te hangarau.

Ko nga tikiti mo te Open-Air Gala ka timata i te $45 me nga utu ka taea te hoko i runga ipurangi. Ko te oati he ahiahi whakangahau e kore e warewarehia, me te whakakotahi i te whakamahinga auaha o nga drones me te puoro, toi, me te whakakotahitanga.

Rauemi:

- Te Ao Putaiao

- Pika Rangi Animations

- Bootleggers Cocktail

- Chali Rosso Art Gallery