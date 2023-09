Ka tipu te Hiahia mo te Whakahou iPhone 15

E ai ki te ripoata rangahau a-tau tata mai i Savings.com, ko te 16% o nga kaiwhakamahi o Apple kei te whakamahere ki te whakahou ki te iPhone 15 ka tukuna. He paheketanga teitei ake tenei i nga tauira iPhone o mua, me te 14% e whakamahere ana ki te whakapai ake ki te iPhone 14 me te 10% mo te iPhone 13. Ahakoa nga tohu utu nui e tumanakohia ana, he nui ake te harikoa e karapoti ana i te whakahou iPhone 15 i nga tau o mua.

Ko tetahi take e whai waahi ana ki tenei whakaihiihi ko te maha o nga kaiwhakamahi e titiro ana ki te whakahou mai i nga tauira tawhito, penei i te iPhone 11 me te iPhone X. Ko tenei e tohu ana ka mau tonu a Apple i tana wahanga maakete i roto i te umanga atamai. Heoi ano, ko te purongo e whakaatu ana ko te utu he tino aukati mo nga kaiwhakapai ake. Neke atu i te haurua o nga kaipupuri iPhone o naianei (53%) karekau e whakaaro ki te whakapai ake, ko te nuinga na te utu.

Kua whakamaramatia e Apple kaore e whakatenatena i nga whakamohoatanga taputapu a-tau me te tautoko i ana taputapu mo te wa roa atu ki nga kaiwhakataetae. Ahakoa kei te heke haere te ahua o nga whakahoutanga a-tau, kei te 10% tonu o nga tangata e rapu ana i te whakahoutanga a-tau.

Ko te purongo e whakaatu ana i nga whakapae rongonui e pa ana ki nga taputapu iPhone hou, tae atu ki te whakapai ake i te kounga o te kamera, te ora o te pākahiko, me te RAM. Ko nga whakapainga o te pākahiko, inaa, e tino hiahiatia ana, me te 43% o nga kaiwhakamahi i te tuatahi karekau he whakaaro ki te whakapai ake e kii ana ka whakaaro ano ratou mena ka whakauruhia e te iPhone 15 tenei waahanga.

E ai ki a Savings.com, ko te hunga kua mau i a raatau iPhones o naianei mo nga tau e toru ka kaha ki te hokohoko mo te iPhone 15, ko te 10% o nga kaiwhakamahi me nga iPhones iti iho i te kotahi tau kei te whakamahere tonu ki te whakapai ake.

Hei mutunga, kei te piki haere te koa mo te whakahou iPhone 15, me te nui ake o te paheketanga o nga kaiwhakamahi e whakamahere ana ki te whakapai ake ki nga tauira o mua. Ahakoa kei te noho tonu te utu hei aukati mo te tini, ko nga ahuatanga pai ake o nga taputapu hou, otira mo te kamera me te mahi o te pākahiko, kei te whakaputa hiahia i waenga i nga kaiwhakahou.

– Savings.com Ripoata Rangahau Tau