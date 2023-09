Ka Paheke nga Taapapa o Amerika i te mea e whakaatu ana nga Kaipupuri i te Tupato i mua i te Huihuinga a Apple me te Raraunga Putanga

Ko nga rakau o te US kua paheke i te ata o te Rātapu i te wa e whakaatu ana nga kaipupuri moni i te whakatupato i mua i te huihuinga hua nui mo Apple me nga raraunga pikinga matua i muri mai o te wiki. Ko te Dow i heke iho i te 0.1% i roto i te hokohoko i mua i te maakete, i te mea ko te S&P 500 me te Nasdaq i hinga 0.2%.

Kei te tino titiro nga kaipupuri moni ki te taurangi utu kaihoko a te US, e tika ana kia tukuna i te Wenerei. Ko te tumanako ka whakaatu i te 0.5% te pikinga o nga utu i te marama o Akuhata, i muri i te 0.2% i te marama o Hurae. Heoi ano, ko te pikinga matua ka mau tonu ki te 0.2% marama-marama.

Kua puta te korero a te komiti tohutohu ohaoha o te American Bankers Association kua mutu te huringa reiti a te Federal Reserve inaianei. E matapae ana ratou ka iti te tipu o te GDP ki te 1.2% a tera tau mai i te 2% i te tau 2023. Ko te nekehia o nga tumanako reiti i nga wiki tata nei i puta te koretake i roto i nga maakete, engari ko nga korero mo te okiokinga e tata mai ana ki nga piki reiti kua awhina i te hiki ake i nga whakaaro.

I roto i te waahanga hangarau, ko te huihuinga Wonderlust a Apple i te Rātapu e tino tumanakohia ana. Kei roto pea i te huihuinga te whakarewatanga o te iPhone 15 hou me te Apple Watch Series 9, me nga whakahou ki te iPad me te VisionPro pane. Kei te hoki whakamuri te heke mai a Tesla i muri i te peke 10% i te Mane, na te whakahoutanga mai i Morgan Stanley. E whakapono ana te peeke ka taea e te hua o te mahi supercomputing a Tesla, Dojo, te taapiri i te uara nui ki te kamupene.

Kei te titiro ano nga kaipupuri moni ki te IPO e haere mai ana a ARM i runga i te NYSE. Ko te IPO o te roopu maramara UK e kii ana kua 10 nga wa o te nui o te tuku.

I etahi atu korero, kei te piki haere a WestRock i nga tauhokohoko o mua i te maakete i muri i te panuitanga o tana whakakotahitanga me te hoa pepa me te putunga a Smurfit Kappa. Ko te whakakotahitanga ka hanga pakihi me nga hua whakakotahi o te $34bn me te 20% wahanga maakete i Uropi me Amerika Te Tai Tokerau.

