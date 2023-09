Ko te US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency e akiaki ana i nga tari a te Federal ki te tarai i nga hapa a Apple

Kua tukuna e te US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) he whakatupato ki nga tari a te kawanatanga, me te akiaki i a raatau ki te whakahou i o raatau iOS, iPadOS, me nga taputapu macOS i roto i te marama. He whakautu tenei mo te kitenga o nga whakaraeraetanga e rua mo nga ra kore-ra i roto i nga hua Apple ka taea pea te whakamahi e nga whakaeke torotoro.

Ko te whakaraeraetanga tuatahi, e mohiotia ana ko CVE-2023-41064, he whakaraeraetanga puhake puhake i ImageIO. Ka puta i te wa e tukatuka ana i tetahi ahua i hangaia motuhake, ka arahi pea ki te mahi waehere. Ko te whakaraeraetanga tuarua, CVE-2023-41061, he take whakamana i roto i te putea Apple. Ka taea e te apitihanga hanga kino ki te mahi waehere.

I kitea e Citizen Lab, he whakahaere kore-painga, i enei whakaraeraetanga hei waahanga o te mekameka mahi e kiia nei ko "BlastPass." I whakamahia tenei mekameka ki te tuku i te Tutei Pegasus ki tetahi kaimahi o tetahi whakahaere hapori tangata whenua i Washington. I kii a Citizen Lab ko te whakamahi i nga taapiri PassKit kei roto nga whakaahua kino i tukuna ma te iMessage.

Ahakoa kaore i te maarama na wai i whakamana enei whakaeke, kei te awangawanga ka taea hoki te whakamahi ki te aro ki nga apiha a te kawanatanga o Amerika mena ka mahia e tetahi iwi kino. I nga ra o mua, kua panuitia nga whakaeke tutei rite, e iwa nga apiha o te Tari Tari o Amerika kua taumanutia a ratou iPhones i te tau 2021.

Kua whakatau a Apple ki te mahi ture ki te umanga a Iharaira NSO Group, e whakaponohia ana ko ia te kawenga mo te whakawhanake me te hoko i te torotoro Pegasus. E kii ana te Rōpū NSO ko ana hua he mea tika mo te whakahaere ture me nga kaupapa kohikohi matauranga.

Hei whakaiti i te tupono o nga whakaeke tutei, kua tae ki te Oketopa 2 nga tari a te kawanatanga ki te tarai i nga whakaraeraetanga kua kitea ma te whakahou i nga kaihoko mana. Ki te kore e pera ka mutu pea te whakamahi i enei hua Apple.

