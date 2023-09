Ko te Unity he utu hou mo nga kaihanga keemu

By

Kua panuitia e Unity Technologies he huringa nui ki tana hanganga utu mo nga kaihanga keemu. Inaianei kei te whai te kamupene i nga whakaurunga keemu me nga whiwhinga moni hei waahanga o ta raatau Utu Utu Whakahaerenga hou. Ko tenei utu e pa ana ki te maha o nga wa ka tangohia e nga kaiwhakamahi tetahi keemu tohu. E whakapono ana a Unity ko te utu i te utu whakauru tuatahi ka taea e nga kaihanga te pupuri i nga hua moni mai i te whakaurunga o nga kaitakaro, kaore i rite ki te tauira tiri moni.

Heoi ano, ka raru pea tenei utu mo nga kaihanga keemu e hoko keemu he iti te utu. Ko te Utu Waatea Whakakotahitanga he utu taapiri mo etahi atu utu, penei i te tapahi 30% a Steam. Ko te hanganga utu hou e pa ana ki nga taumata rereke o nga kaiwhakamahi Unity:

Unity Personal and Unity Plus: Ko nga kaiwhakawhanake kua whiwhi $200,000 USD neke atu ranei i roto i nga marama 12 kua pahure ake nei, me te neke atu i te 200,000 nga whakaurunga keemu ora.

Unity Pro me Unity Enterprise: Ko nga kaiwhakawhanake kua whiwhi $1,000,000 USD neke atu ranei i roto i nga marama 12 kua pahure ake nei, me te neke atu i te 1,000,000 nga whakaurunga keemu ora.

Ka whai mana tenei hanganga utu hei te Hanuere 1, 2024. I whakamarama mai a Unity e kore te utu whakaurunga e tono whakamuri. Ka utu noa mo nga whakaurunga taapiri ina tae ki nga paepae. Heoi, ko nga keemu karekau e eke ki nga paepae, karekau ranei i te moni moni, karekau e utu i nga utu. Ko te mea nui, ka tangohia ano e Unity te tepe moni a-tau mo te mahere Unity Personal.

Ko tetahi maaharahara i whakaarahia e nga kaiwhakawhanake ko nga paanga tūmataitinga o te whakaurunga aroturuki. Kaore ano a Unity i whakarato i nga korero marama mo te mahi o te whai. Hei taapiri, ko nga take penei i te tatau i nga taviri keemu i roto i nga paihere aroha me te whai i nga whakaurunga utu tika i te aroaro o nga putanga pirated me whakamarama ake.

Ma enei utu hou, ka tiimata pea nga kaiwhakawhanake ki te whakaaro ki etahi atu penei i te Godot Engine koreutu me te tuwhera-puna. Kei te noho tonu me pehea te urupare a te umanga ki nga huringa a Unity me te mea ka whai paanga ki te rongonui o te kaupapa.

Rauemi:

GamingOnLinux.com